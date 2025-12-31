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HP8342
เอาใจใส่เส้นผมของคุณทั้งกลางวันและกลางคืน
Philips มีการตั้งค่า Care Touch® ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครเพื่อรักษาสไตล์การยืดผมของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้นพร้อมถนอมเส้นผมมากยิ่งขึ้น
SalonStraight
Respect
การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับการแต่งสไตล์ใหม่ที่มีเส้นผมสุขภาพดี แต่งทรงผมให้สวยตลอดทั้งวันและนุ่มนวลต่อเส้นผมของคุณ
เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม
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