ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ทางอารมณ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ทางอารมณ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

ยกเลิกการผลิต

ที่หนีบผมตรง

HP8342

เอาใจใส่เส้นผมของคุณทั้งกลางวันและกลางคืน

Philips มีการตั้งค่า Care Touch® ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครเพื่อรักษาสไตล์การยืดผมของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้นพร้อมถนอมเส้นผมมากยิ่งขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

SalonStraight Respect

เอาใจใส่เส้นผมของคุณทั้งกลางวันและกลางคืน

  • SalonStraight

  • Respect

แต่งสไตล์ใหม่ที่มีเส้นผมสุขภาพดียิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติที่มีอุณหภูมินุ่มนวลมากขึ้น

แต่งสไตล์ใหม่ที่มีเส้นผมสุขภาพดียิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติที่มีอุณหภูมินุ่มนวลมากขึ้น

การตั้งค่าอัตโนมัติสำหรับการแต่งสไตล์ใหม่ที่มีเส้นผมสุขภาพดี แต่งทรงผมให้สวยตลอดทั้งวันและนุ่มนวลต่อเส้นผมของคุณ

แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม

ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

.

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี