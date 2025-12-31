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HP8343/00
ถนอมเส้นผมของคุณสูงเกินกว่า 2 เท่า
เครื่องหนีบผมตรง Philips Care & Control ใหม่เนรมิตเส้นผมยืดตรงสวยได้ดั่งใจปรารถนาและยังอ่อนโยนต่อเส้นผม ถนอมเส้นผมให้ยืดตรงสวยเกินกว่า 2 เท่าด้วยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน และการควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ
ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู
เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม
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