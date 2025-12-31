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ยกเลิกการผลิต

Care & controlที่หนีบผมตรง

HP8343/00

ถนอมเส้นผมของคุณสูงเกินกว่า 2 เท่า

เครื่องหนีบผมตรง Philips Care & Control ใหม่เนรมิตเส้นผมยืดตรงสวยได้ดั่งใจปรารถนาและยังอ่อนโยนต่อเส้นผม ถนอมเส้นผมให้ยืดตรงสวยเกินกว่า 2 เท่าด้วยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน และการควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องหนีบผมตรงพร้อมการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

ถนอมเส้นผมของคุณสูงเกินกว่า 2 เท่า

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 220°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู

แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

แผ่นเซรามิคเพื่อให้ผมลื่นและเป็นประกายเงางาม

เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิคจะเรียบลื่นบนเส้นผม ให้เส้นผมของคุณเป็นเงางาม

ข้อมูลทางเทคนิค

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