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ยกเลิกการผลิต

Care & controlCare & Control ที่หนีบผมตรง

HP8344/00

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ถนอมเส้นผมของคุณสูงเกินกว่า 3 เท่า

เครื่องหนีบผมตรง Philips Care & Control ใหม่ ให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงได้ตามต้องการและยังอ่อนโยนต่อเส้นผมของคุณ ยืดเส้นผมพร้อมถนอมเส้นผมสูงเกินกว่า 3 เท่าด้วยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน แผ่นเซรามิค Silky Smooth และการควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องหนีบผมตรงพร้อมการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

ถนอมเส้นผมของคุณสูงเกินกว่า 3 เท่า

  • แผ่นเซรามิค

  • อุณหภูมิ 130 - 200 C

  • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 230°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู

เส้นผมนุ่มลื่นเป็น 2 เท่าด้วยแผ่นเซรามิค SilkySmooth

เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิค SilkySmooth ถูกนำมาผ่านกระบวนการด้วยความระมัดระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลที่เนียนเรียบของเซรามิค ให้เส้นผมที่เปล่งประกายสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

05/03/2014

Australia

Australia

Has good features

I think this hair staightner is very good as it doesn't burn or damage it.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

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