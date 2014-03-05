รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ถนอมเส้นผมของคุณสูงเกินกว่า 3 เท่า
เครื่องหนีบผมตรง Philips Care & Control ใหม่ ให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงได้ตามต้องการและยังอ่อนโยนต่อเส้นผมของคุณ ยืดเส้นผมพร้อมถนอมเส้นผมสูงเกินกว่า 3 เท่าด้วยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน แผ่นเซรามิค Silky Smooth และการควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล
แผ่นเซรามิค
อุณหภูมิ 130 - 200 C
การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ
ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู
เซรามิคมีความเรียบลื่นและทนทานโดยธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดซึ่งนำมาผลิตเป็นแผ่นหนีบผม แผ่นเซรามิค SilkySmooth ถูกนำมาผ่านกระบวนการด้วยความระมัดระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลที่เนียนเรียบของเซรามิค ให้เส้นผมที่เปล่งประกายสมบูรณ์แบบ
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
rita123
05/03/2014
Australia
Has good features
I think this hair staightner is very good as it doesn't burn or damage it.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener