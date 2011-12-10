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เครื่องดัดผมลอน

HP8600/00

4.3

| (6) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย

ดัดผมสวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย ได้ลอนผมที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติตามต้องการด้วยอุปกรณ์ม้วนลอนผม SimplySalonCurl ที่หนีบผมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 32 มม. และเคลือบด้วยเซรามิคทำให้อุปกรณ์ม้วนลอนผมนี้โดดเด่นแตกต่างจากทั่วไป

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อุปกรณ์ม้วนลอนผม SimplySalon

ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย

  • SimplySalon Curl

  • เซรามิค

  • ที่หนีบ 32 มม.

ที่หนีบขนาด 32 มม. สำหรับจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก

ที่หนีบขนาด 32 มม. สำหรับจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก

หากคุณต้องการจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลาง ซึ่งขนาด 32 มม. เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแต่งลอนผมและดัดผมหยิกตามแฟชั่น จึงเป็นตัวเลือกสำหรับมืออาชีพอย่างแท้จริง

เคลือบด้วยทัวร์มาลีนเซรามิค เพื่อเส้นผมเป็นประกายเงางาม

เคลือบด้วยทัวร์มาลีนเซรามิค เพื่อเส้นผมเป็นประกายเงางาม

แผ่นความร้อนเคลือบด้วยทัวร์มาลีนเซรามิครับประกันการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้เส้นผมเป็นประกายเงางามและไม่ชี้ฟู

อุณหภูมิร้อนถึง 180°C เพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้สวยงาม

อุณหภูมิร้อนถึง 180°C เพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้สวยงาม

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เหมือนเพิ่งออกจากร้านแต่งผม

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.3

จาก 5

6

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

10/12/2011

Singapore

Singapore

Love the big curling BARRELS!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler

02/07/2011

Singapore

Singapore

This hair curler is just great - the wife simply loves it. DIY BIG curls - faster than going to hairdresser.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler

07/06/2012

Singapore

Singapore

Easy to use. :)

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler

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