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ดัดผมเป็นลอนได้สวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย
ดัดผมสวยเป็นธรรมชาติและมีน้ำหนักด้วยวิธีที่ง่ายดาย ได้ลอนผมที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติตามต้องการด้วยอุปกรณ์ม้วนลอนผม SimplySalonCurl ที่หนีบผมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 32 มม. และเคลือบด้วยเซรามิคทำให้อุปกรณ์ม้วนลอนผมนี้โดดเด่นแตกต่างจากทั่วไป
SimplySalon Curl
เซรามิค
ที่หนีบ 32 มม.
หากคุณต้องการจัดแต่งลอนผมและดัดผมหยิก คุณต้องใช้อุปกรณ์ม้วนลอนผมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลาง ซึ่งขนาด 32 มม. เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแต่งลอนผมและดัดผมหยิกตามแฟชั่น จึงเป็นตัวเลือกสำหรับมืออาชีพอย่างแท้จริง
แผ่นความร้อนเคลือบด้วยทัวร์มาลีนเซรามิครับประกันการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้เส้นผมเป็นประกายเงางามและไม่ชี้ฟู
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เหมือนเพิ่งออกจากร้านแต่งผม
4.3
จาก 5
6
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
NurulIdayu
10/12/2011
Singapore
Love the big curling BARRELS!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler
MartinMarini
02/07/2011
Singapore
This hair curler is just great - the wife simply loves it. DIY BIG curls - faster than going to hairdresser.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler
CelineNg
07/06/2012
Singapore
Easy to use. :)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8600/00 Curler