HP8662/03
เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ง่ายพร้อมมอบความเงางาม
เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ในขั้นตอนเดียว - Philips Essential Care airstyler ใหม่ช่วยให้คุณสามารถเป่าผมพร้อมจัดทรงในครั้งเดียว พร้อมดูแลเส้นผมของคุณอย่างถนอมที่สุด อุปกรณ์เชื่อมต่อ 3 ชิ้นที่ใช้ได้ผลจริงทำให้คุณจัดแต่งทรงผมได้อย่างสวยงามและง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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การปรับสภาพผมด้วยไอออนช่วยเป่าผมแห้งได้โดยไม่มีไฟฟ้าสถิต การปล่อยประจุไอออนลบออกมาช่วยขจัดการเกิดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผม และปิดเกล็ดผมเพื่อให้เส้นผมเปล่งประกายและเงางาม ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เส้นผมของคุณไม่ชี้ฟูและเปล่งประกายอย่างเงางาม
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา
อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมด้วยลมที่มีแรงลม 800 วัตต์ เพื่อเป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์ราวกับเข้าซาลอนทุกวัน
แปรงแบบร้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างพิเศษที่ 38 มม. ความกว้างของแกนทำให้แปรงแบบร้อนเป็นเครื่องมือจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดแต่งทรงและจัดลอนได้เรียบลื่น
แปรงแบบยืดหดได้ที่เป็นทั้งแปรงแต่งสไตล์และม้วนผมลอนในอันเดียว ขนแปรงจะหดกลับเข้าไปด้านในเมื่อกดปุ่ม คุณจึงเลื่อนอุปกรณ์แต่งทรงผมออกจากเส้นผมได้ง่าย สำหรับการสร้างสรรค์ลอนสปริงตัวสวย
หัวเป่าปากแคบของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงขั้นสุดท้าย
การตั้งค่าลมเป่าเย็นช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อลดการแห้งเสียของเส้นผม เหมาะสำหรับผมธรรมดา ผมแห้ง และผมเสีย นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูร้อน!
เทคโนโลยีสายไฟแบบปรับหมุนได้ช่วยป้องกันสายพันกัน
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก
สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
เอกสารประกอบ
กำลังไฟ
ใช้งานง่าย
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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