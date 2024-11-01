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  • เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ง่ายพร้อมมอบความเงางาม เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ง่ายพร้อมมอบความเงางาม เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ง่ายพร้อมมอบความเงางาม

    EssentialCare Airstyler

    HP8662/03

    เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ง่ายพร้อมมอบความเงางาม

    เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ในขั้นตอนเดียว - Philips Essential Care airstyler ใหม่ช่วยให้คุณสามารถเป่าผมพร้อมจัดทรงในครั้งเดียว พร้อมดูแลเส้นผมของคุณอย่างถนอมที่สุด อุปกรณ์เชื่อมต่อ 3 ชิ้นที่ใช้ได้ผลจริงทำให้คุณจัดแต่งทรงผมได้อย่างสวยงามและง่ายดาย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,490.00

    EssentialCare Airstyler

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    เป่าผมแห้งและแต่งทรงได้ง่ายพร้อมมอบความเงางาม

    การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออนเพื่อความเงางาม

    • EssentialCare
    • ไอออน
    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    การปรับสภาพผมด้วยไอออนช่วยเป่าผมแห้งได้โดยไม่มีไฟฟ้าสถิต การปล่อยประจุไอออนลบออกมาช่วยขจัดการเกิดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผม และปิดเกล็ดผมเพื่อให้เส้นผมเปล่งประกายและเงางาม ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เส้นผมของคุณไม่ชี้ฟูและเปล่งประกายอย่างเงางาม

    ตั้งค่าอุณหภูมิการเป่าผมแห้งที่ดีที่สุดด้วย ThermoProtect

    ตั้งค่าอุณหภูมิการเป่าผมแห้งที่ดีที่สุดด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา

    แรงลมสำหรับจัดแต่งทรงผม 800 วัตต์ เพื่อผลลัพธ์ราวกับเข้าซาลอนทุกวัน

    แรงลมสำหรับจัดแต่งทรงผม 800 วัตต์ เพื่อผลลัพธ์ราวกับเข้าซาลอนทุกวัน

    อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมด้วยลมที่มีแรงลม 800 วัตต์ เพื่อเป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์ราวกับเข้าซาลอนทุกวัน

    แปรงแบบร้อน ขนาด 38 มม. เพื่อผมเรียบสวย

    แปรงแบบร้อน ขนาด 38 มม. เพื่อผมเรียบสวย

    แปรงแบบร้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างพิเศษที่ 38 มม. ความกว้างของแกนทำให้แปรงแบบร้อนเป็นเครื่องมือจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดแต่งทรงและจัดลอนได้เรียบลื่น

    แปรงแบบยืดหดได้เพื่อการจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย

    แปรงแบบยืดหดได้เพื่อการจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย

    แปรงแบบยืดหดได้ที่เป็นทั้งแปรงแต่งสไตล์และม้วนผมลอนในอันเดียว ขนแปรงจะหดกลับเข้าไปด้านในเมื่อกดปุ่ม คุณจึงเลื่อนอุปกรณ์แต่งทรงผมออกจากเส้นผมได้ง่าย สำหรับการสร้างสรรค์ลอนสปริงตัวสวย

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงขั้นสุดท้าย

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอ่อนโยนมากขึ้น

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอ่อนโยนมากขึ้น

    การตั้งค่าลมเป่าเย็นช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อลดการแห้งเสียของเส้นผม เหมาะสำหรับผมธรรมดา ผมแห้ง และผมเสีย นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูร้อน!

    สายไฟปรับหมุนได้รอบเพื่อป้องกันสายพันกัน

    สายไฟปรับหมุนได้รอบเพื่อป้องกันสายพันกัน

    เทคโนโลยีสายไฟแบบปรับหมุนได้ช่วยป้องกันสายพันกัน

    การตั้งค่าความเร็วและความร้อนสามระดับเพื่อควบคุมได้ง่าย

    การตั้งค่าความเร็วและความร้อนสามระดับเพื่อควบคุมได้ง่าย

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก

    รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก

    รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      แปรงให้ความร้อน 38 มม.
      สำหรับความเรียบลื่น และลอนผม
      แปรงแบบยืดหดได้
      เพื่อเพิ่มน้ำหนักเส้นผมบริเวณโคนผมและลอนผม
      หัวเป่าปากแคบ
      เพื่อลมเป่าเฉพาะที่

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ขนาดวัตต์
      800W

    • ใช้งานง่าย

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)
      มี
      เทคโนโลยีไอออน
      มี

    Badge-D2C

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