HP8668/00
ผมลอนอ่อนสวยและมีน้ำหนักด้วยระบบทำลอนผมด้วยลมอัตโนมัติ
Airstyler ระบบหมุนอัตโนมัติครั้งแรกของโลกมาพร้อมกับอุปกรณ์ม้วนผมไม่เหมือนใคร เพื่อให้ลอนผมอ่อนๆ และเป็นคลื่นสวย พร้อมกับหวีแปรงแบบกลมให้ผมดูมีน้ำหนักสปริงตัวสวยและหัวเป่าเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเป่าแห้งและการจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยนดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หลังจากผมแห้งประมาณ 80% วางช่อผมลงในช่องของอุปกรณ์ม้วนผมด้วยลม กดปุ่มเพียงครั้งเดียว ช่อผมของคุณจะม้วนกลับเข้าไปในช่องทำลอนผม เพื่อทำให้ผมแห้งและเป็นทรง ลอนผมที่สวยงามจะค่อยๆ คลายตัวออกมาอย่างงดงามดูเป็นธรรมชาติ
แปรงหวีแบบร้อน 50 มม. ช่วยเพิ่มน้ำหนักและความเงางามของเส้นผมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพียงใช้กับผมที่เกือบแห้งสนิท เท่านี้คุณก็สามารถสร้างทรงผมที่สวยงามดุจช่างผมมืออาชีพได้ที่บ้าน
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกชี้ฟู
ปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิคพร้อมมี Keratin ให้เส้นผมมีสุขภาพดีขึ้น
หัวเป่าของ Airstyler ทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน แนะนำให้ใช้สำหรับการเป่าแห้งเพื่อเตรียมผมก่อนจัดแต่งทรง
อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมด้วยลมที่มีแรงลม 800W เพื่อเป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามทุกวัน
การตั้งค่าลมเป่าเย็นช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมหรือเป่าผมให้แห้งได้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อลดการแห้งเสียของเส้นผม
Airstyler สามารถหมุนแปรงได้ทั้งสองทิศทาง ทำให้ถืออุปกรณ์ได้สะดวกและจัดแต่งทรงผมได้หลากหลายสไตล์
เทคโนโลยีสายไฟแบบปรับหมุนได้ช่วยป้องกันสายพันกัน
ด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และด้ามจับขนาดเล็กของ Airstyler ผู้ใช้จึงสามารถจัดแต่งทรงผมได้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น
เอกสารประกอบ
กำลังไฟ
ใช้งานง่าย
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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