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  • ผมลอนอ่อนสวยและมีน้ำหนักด้วยระบบทำลอนผมด้วยลมอัตโนมัติ ผมลอนอ่อนสวยและมีน้ำหนักด้วยระบบทำลอนผมด้วยลมอัตโนมัติ ผมลอนอ่อนสวยและมีน้ำหนักด้วยระบบทำลอนผมด้วยลมอัตโนมัติ

    StyleCare Airstyler ระบบหมุนอัตโนมัติ

    HP8668/00

    ผมลอนอ่อนสวยและมีน้ำหนักด้วยระบบทำลอนผมด้วยลมอัตโนมัติ

    Airstyler ระบบหมุนอัตโนมัติครั้งแรกของโลกมาพร้อมกับอุปกรณ์ม้วนผมไม่เหมือนใคร เพื่อให้ลอนผมอ่อนๆ และเป็นคลื่นสวย พร้อมกับหวีแปรงแบบกลมให้ผมดูมีน้ำหนักสปริงตัวสวยและหัวเป่าเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเป่าแห้งและการจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,590.00

    StyleCare Airstyler ระบบหมุนอัตโนมัติ

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    ผมลอนอ่อนสวยและมีน้ำหนักด้วยระบบทำลอนผมด้วยลมอัตโนมัติ

    • เคลือบด้วยเซรามิค Keratin
    • ไอออน
    • 800W
    • อุปกรณ์เชื่อมต่อ 3 ชิ้น
    อุปกรณ์ม้วนผมด้วยลมอัตโนมัติสร้างสรรค์ลอนผมสวยและอ่อนโยน

    อุปกรณ์ม้วนผมด้วยลมอัตโนมัติสร้างสรรค์ลอนผมสวยและอ่อนโยน

    หลังจากผมแห้งประมาณ 80% วางช่อผมลงในช่องของอุปกรณ์ม้วนผมด้วยลม กดปุ่มเพียงครั้งเดียว ช่อผมของคุณจะม้วนกลับเข้าไปในช่องทำลอนผม เพื่อทำให้ผมแห้งและเป็นทรง ลอนผมที่สวยงามจะค่อยๆ คลายตัวออกมาอย่างงดงามดูเป็นธรรมชาติ

    หวีแปรงแบบกลม 50 มม. ช่วยเพิ่มน้ำหนักและการสปริงตัว

    หวีแปรงแบบกลม 50 มม. ช่วยเพิ่มน้ำหนักและการสปริงตัว

    แปรงหวีแบบร้อน 50 มม. ช่วยเพิ่มน้ำหนักและความเงางามของเส้นผมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพียงใช้กับผมที่เกือบแห้งสนิท เท่านี้คุณก็สามารถสร้างทรงผมที่สวยงามดุจช่างผมมืออาชีพได้ที่บ้าน

    ป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อเส้นผมเรียบสวย เงางาม และไม่ชี้ฟู

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    ปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิคพร้อมมี Keratin

    ปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิคพร้อมมี Keratin

    ปกป้องด้วยการเคลือบเซรามิคพร้อมมี Keratin ให้เส้นผมมีสุขภาพดีขึ้น

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าของ Airstyler ทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน แนะนำให้ใช้สำหรับการเป่าแห้งเพื่อเตรียมผมก่อนจัดแต่งทรง

    แรงลมสำหรับจัดแต่งทรงผม 800 วัตต์ เพื่อผลลัพธ์ราวกับเข้าซาลอนทุกวัน

    แรงลมสำหรับจัดแต่งทรงผม 800 วัตต์ เพื่อผลลัพธ์ราวกับเข้าซาลอนทุกวัน

    อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมด้วยลมที่มีแรงลม 800W เพื่อเป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามทุกวัน

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    การตั้งค่าลมเป่าเย็นช่วยให้คุณจัดแต่งทรงผมหรือเป่าผมให้แห้งได้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อลดการแห้งเสียของเส้นผม

    Airstyler หมุนแบบอัตโนมัติได้สองทิศทาง

    Airstyler หมุนแบบอัตโนมัติได้สองทิศทาง

    Airstyler สามารถหมุนแปรงได้ทั้งสองทิศทาง ทำให้ถืออุปกรณ์ได้สะดวกและจัดแต่งทรงผมได้หลากหลายสไตล์

    สายไฟปรับหมุนได้รอบเพื่อป้องกันสายพันกัน

    สายไฟปรับหมุนได้รอบเพื่อป้องกันสายพันกัน

    เทคโนโลยีสายไฟแบบปรับหมุนได้ช่วยป้องกันสายพันกัน

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    Airstyler มีขนาดเล็กและจับได้พอดีมือ

    ด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และด้ามจับขนาดเล็กของ Airstyler ผู้ใช้จึงสามารถจัดแต่งทรงผมได้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      เพื่อลมเป่าเฉพาะที่
      หวีแปรงแบบกลม 50 มม.
      เพื่อเส้นผมเงางาม มีน้ำหนัก เรียบสวย
      อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมือนใครของ AirCurl
      เพื่อลอนผมสวยและอ่อนโยน

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ขนาดวัตต์
      800W

    • ใช้งานง่าย

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      ใช่
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      ใช่

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      เซรามิค Keratin
      ใช่
      เทคโนโลยีไอออน
      ใช่

    Badge-D2C

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