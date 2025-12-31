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HQ7360
โกนหนวดแนบสนิท
เครื่องโกนหนวดนี้มีระบบการโกนที่แม่นยำอันเป็นเอกลักษณ์ หัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาวและช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก และเครื่องโกนหนวดนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย
การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
เครื่องโกนหนวด Philips มีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก
หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ
การออกแบบหัวโกนของ Philips มอบการโกนที่เกลี้ยงเกลาและอ่อนโยนต่อผิว
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