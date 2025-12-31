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  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท
  • โกนหนวดแนบสนิท

ยกเลิกการผลิต

7000 seriesเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

HQ7360

โกนหนวดแนบสนิท

เครื่องโกนหนวดนี้มีระบบการโกนที่แม่นยำอันเป็นเอกลักษณ์ หัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาวและช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก และเครื่องโกนหนวดนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้อีกด้วย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โกนหนวดเส้นสั้นที่สุดได้อย่างง่ายดาย

โกนหนวดแนบสนิท

  • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว

ระบบ Precision Cutting

ระบบ Precision Cutting

เครื่องโกนหนวด Philips มีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

ระบบ Reflex Action

ระบบ Reflex Action

หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ

หัวโกนที่โกนได้นุ่มนวล

หัวโกนที่โกนได้นุ่มนวล

การออกแบบหัวโกนของ Philips มอบการโกนที่เกลี้ยงเกลาและอ่อนโยนต่อผิว

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี