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ชาร์จใหม่ได้
กำหนดตำแหน่งให้หัวโกนทั้ง 3 ชิ้นแนบกับผิวของคุณ เพื่อให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว
สารป้องกันแบคทีเรียที่เคลือบไว้ภายในชุดหัวโกน ช่วยให้แน่ใจได้ว่าสามารถทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดได้รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที
เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
칩헤드인베인
27/09/2017
한국
제품 성능 너무 좋아요.
필립스가 왜 면도기에유명한지 알겠습니다. 제품성능 너무 만족합니다. 처음사용후 시간이 지나도 처음처럼 유지되는 면도날 성눙이 너무 만족스러워요.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8200 series HQ8240 Electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8200 series HQ8240 Electric shaver