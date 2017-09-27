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  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
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  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
  • รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง

ยกเลิกการผลิต

8200 seriesเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

HQ8240

4
| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง
ด้วยหัวโกน Speed-XL ที่มีช่องสำหรับโกนมากถึงสามแถว ทำให้มีพื้นที่ในการโกนเพิ่มขึ้นถึง 50% เพื่อการโกนหนวดที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รวดเร็ว เกลี้ยงเกลา ประสิทธิภาพสูง

  • ชาร์จใหม่ได้

ระบบ SmartTouch Contour Following: เพื่อการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

ระบบ SmartTouch Contour Following: เพื่อการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

กำหนดตำแหน่งให้หัวโกนทั้ง 3 ชิ้นแนบกับผิวของคุณ เพื่อให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

ล้างทำความสะอาดได้รวดเร็ว พร้อมเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียไว้ภายใน

ล้างทำความสะอาดได้รวดเร็ว พร้อมเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียไว้ภายใน

สารป้องกันแบคทีเรียที่เคลือบไว้ภายในชุดหัวโกน ช่วยให้แน่ใจได้ว่าสามารถทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดได้รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

ระบบ Precision Cutting

ระบบ Precision Cutting

เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

27/09/2017

한국

한국

제품 성능 너무 좋아요.

필립스가 왜 면도기에유명한지 알겠습니다. 제품성능 너무 만족합니다. 처음사용후 시간이 지나도 처음처럼 유지되는 면도날 성눙이 너무 만족스러워요.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8200 series HQ8240 Electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 8200 series HQ8240 Electric shaver

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