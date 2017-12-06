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ยกเลิกการผลิต

SmartTouch-XLเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

HQ9070/16

4.7
| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
โกนหนวดได้แนบสนิทเป็นพิเศษ
สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เราขอเสนอเครื่องโกนหนวด SmartTouch-XL แบบสองหัวโกนที่ได้รวมหัวโกน Speed-XL เข้ากับระบบ SmartTouch Contour-Following System เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โกนหนวดได้รวดเร็วและเกลี้ยงเกลาโดยไม่ทำให้รู้สึกระคายเคืองผิว
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โกนหนวดแนบสนิท แม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

โกนหนวดได้แนบสนิทเป็นพิเศษ

ระบบ Precision Cutting

ระบบ Precision Cutting

เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ

ปรับแนวใบมีดด้านที่คมให้แนบชิดกับผิวของคุณ เพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

ระบบ Reflex Action

หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอได้โดยอัตโนมัติ พัฒนาให้โกนหนวดได้เกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

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4.7

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แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
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1

06/12/2017

한국

한국

사용한지 어언~10년가까이 되가네요

하이xx 였나, 정확히 기억은 안나지만 첫 전기면도기가 이 제품이였습니다. 한번도 사용해보지않아서 그냥 가격적당하고 모양적당한것을 골랐는데,여지껏 잘 쓰고있네요. 지금도 무리없이 잘 사용하고있는데도 간간히 면도기 저렴하게 나온제품없나 찾게됩니다^^;; 그러다가 가격/크기/성능/디자인 등등에 포기...하기를 몇번;; 한번충전으로 정말 오래사용하다는점과 용이한세척 콤팩트한 디자인이 정말 좋은 제품이죠.

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18/04/2016

한국

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출장 및 다용도로 최적화된 면도기

4년 전쯤 온라인 몰에서 구입해 잘 쓰고 있는 제품입니다. 배터리도 오래가고 물세척이 용이해 관리가 간편한데다, 구렛나루 관리도 가능한 면도 기능도 있습니다. 단점은 날 커버 플라스틱 부분이 조금 약하다는 것입니다. 단종이 되었는지 현재 온라인에서 검색이 안되는데, 날과 날 커버만 다시 구해서 사용하고 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.

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09/10/2017

한국

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2007 년에 산 첫 전기면도기

작고 아담하고. 휴대하기 편해서 구매하여고. 가격적인면도 갢찮아서 구매했던 제품 지금은 간혹 사용하고 있음! 10년이 넘어 헤드 날이 무뎌저서.. 그래도 그럭 저럭 깎임!

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