4년 전쯤 온라인 몰에서 구입해 잘 쓰고 있는 제품입니다. 배터리도 오래가고 물세척이 용이해 관리가 간편한데다, 구렛나루 관리도 가능한 면도 기능도 있습니다. 단점은 날 커버 플라스틱 부분이 조금 약하다는 것입니다. 단종이 되었는지 현재 온라인에서 검색이 안되는데, 날과 날 커버만 다시 구해서 사용하고 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.