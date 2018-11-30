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ยกเลิกการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut
หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ เพื่อความอ่อนโยนต่อผิวให้รู้สึกสบายในขณะที่หัวโกนระบบ Reflex Action จะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและลำคอได้โดยอัตโนมัติ
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ใบมีดที่สามารถลับคมในตัวได้ภายหลังการใช้แต่ละครั้ง เพื่อให้โกนหนวดได้สะอาดเกลี้ยงเกลาและแนบสนิททุกเวลา
4.5
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
harako
30/11/2018
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
長らく使っています
髭をのばしているので3枚歯ではなくて2枚歯のシェーバーが使い易いです。電源アダプタのケーブルが劣化して破損してしまいました。別売があるといいですが。
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー
Satopi
19/02/2017
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
使いやすい
使いやすい、替刃があるので、切れ味が悪くなると交換出来る 買って良かった。これからもずっと使い続けたいです
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー