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  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
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  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
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  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
  • โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา

ยกเลิกการผลิต

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

HQ914

4.5
| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา
Philips 900 ซีรี่ส์ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบ 2 หัวโกนสามารถล้างทำความสะอาดได้ซึ่งรวมเข้ากับหัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระด้วยเทคโนโลยี Reflex Action อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips เพิ่มความมั่นใจให้กับการโกนหนวดได้สะอาดเกลี้ยงเกลาทุกวัน
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โกนหนวดได้สะอาดสดชื่นเกลี้ยงเกลา

  • ที่มีเทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระและ reflex action

หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระและ reflex action

หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ เพื่อความอ่อนโยนต่อผิวให้รู้สึกสบายในขณะที่หัวโกนระบบ Reflex Action จะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและลำคอได้โดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด

ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ใบมีดแบบลับคมในตัว

ใบมีดแบบลับคมในตัว

ใบมีดที่สามารถลับคมในตัวได้ภายหลังการใช้แต่ละครั้ง เพื่อให้โกนหนวดได้สะอาดเกลี้ยงเกลาและแนบสนิททุกเวลา

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

30/11/2018

日本

日本

ตรวจสอบผู้ซื้อ

長らく使っています

髭をのばしているので3枚歯ではなくて2枚歯のシェーバーが使い易いです。電源アダプタのケーブルが劣化して破損してしまいました。別売があるといいですが。

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー

19/02/2017

日本

日本

ตรวจสอบผู้ซื้อ

使いやすい

使いやすい、替刃があるので、切れ味が悪くなると交換出来る 買って良かった。これからもずっと使い続けたいです

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HQ914 電気シェーバー

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