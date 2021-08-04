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  • เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก
  • เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก
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  • เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

ยกเลิกการผลิต

SmartTouch-XLเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

HQ9160

5
| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก
สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เราขอเสนอเครื่องโกนหนวด SmartTouch-XL ที่ได้รวมหัวโกน Speed-XL เข้ากับระบบ SmartTouch Contour Following เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โกนหนวดได้เกลี้ยงเกลาอย่างที่สุดโดยไม่ทำให้รู้สึกระคายเคืองผิว
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โกนหนวดแนบสนิท แม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

ระบบ SmartTouch Contour Following: เพื่อการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

ระบบ SmartTouch Contour Following: เพื่อการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

กำหนดตำแหน่งให้หัวโกนทั้ง 3 ชิ้นแนบกับผิวของคุณ เพื่อให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

หัวโกน Speed-XL เพื่อการโกนหนวดที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

หัวโกน Speed-XL เพื่อการโกนหนวดที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

เนื่องจากหัวโกนมีช่องสำหรับการโกนถึงสามแถว ทำให้มีพื้นที่การโกนเพิ่มขึ้นถึง 50% โกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น *เปรียบเทียบกับหัวโกนแบบโรตารี่มาตรฐาน

ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณ

ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณ

ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณจะปรับให้เครื่องโกนหนวดเหมาะกับผิวของคุณ เลือกการตั้งค่า 'Normal' เพื่อการโกนหนวดที่แนบสนิทกับผิวยิ่งขึ้น เลือก 'Sensitive' เพื่อการโกนหนวดที่เรียบเนียนและอ่อนโยนต่อผิว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

04/08/2021

Philippines

Philippines

20 years old and good as new

Superb shaver, battery life two months, wont tackle thick beard but every two days shaving its fine. In all this time still as sharp as ever, trimmer works well and easy to clean. Probably one of the best electric appliances I have ever bought.

ข้อดี

Does what it should really well.

ข้อเสีย

doesnt like a four day growth

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

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