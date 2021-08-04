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ยกเลิกการผลิต
กำหนดตำแหน่งให้หัวโกนทั้ง 3 ชิ้นแนบกับผิวของคุณ เพื่อให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว
เนื่องจากหัวโกนมีช่องสำหรับการโกนถึงสามแถว ทำให้มีพื้นที่การโกนเพิ่มขึ้นถึง 50% โกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น *เปรียบเทียบกับหัวโกนแบบโรตารี่มาตรฐาน
ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณจะปรับให้เครื่องโกนหนวดเหมาะกับผิวของคุณ เลือกการตั้งค่า 'Normal' เพื่อการโกนหนวดที่แนบสนิทกับผิวยิ่งขึ้น เลือก 'Sensitive' เพื่อการโกนหนวดที่เรียบเนียนและอ่อนโยนต่อผิว
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
zippy2214
04/08/2021
Philippines
20 years old and good as new
Superb shaver, battery life two months, wont tackle thick beard but every two days shaving its fine. In all this time still as sharp as ever, trimmer works well and easy to clean. Probably one of the best electric appliances I have ever bought.
ข้อดี
Does what it should really well.
ข้อเสีย
doesnt like a four day growth
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver