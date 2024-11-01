HR1388/80
สลัดโฮมเมดสดใหม่และอื่นๆ
เครื่องทำสลัดของ Philips สามารถตัด หั่นและซอยบางๆ ส่วนผสมผัก, ชีส, salami (ไส้กรอกอิตาลี) และอื่นๆ ได้โดยตรงบนชามสลัด หม้อและกระทะประกอบอาหาร ด้วยใบมีดแผ่นกลมขนาด XL ทำให้คุณสามารถตัดมันฝรั่งสำหรับทอด การทำสลัดและอื่นๆ จึงเป็นเรื่องง่ายในพริบตาดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใบมีด 5 ชิ้นช่วยในการหั่น การขูด และใบมีดแผ่นกลมเพื่อผลลัพธ์ที่หลากหลาย เพียงเลือกใบมีดแผ่นกลมแล้วกดลงบนที่ยึดใบมีด
ด้วยใบมีดแผ่นกลม XL ของเครื่องทำสลัดจาก Philips คุณสามารถหั่นมันฝรั่งเตรียมทอดได้ และสามารถเตรียมส่วนผสมอื่นๆ ได้ เช่น แครอท ฟักทอง กะหล่ำปม ซูคินี ฯลฯ เหมาะกับการเตรียมผักเพื่อผัด ทอด
ด้วยคุณสมบัติเสิร์ฟทันทีของเครื่องทำสลัด Philips คุณสามารถตัดส่วนผสมในโถสลัด หม้อทำอาหาร หรือกระทะจีนได้โดยตรง ด้วยปากพวยที่สูงช่วยให้บรรจุส่วนผสมได้มาก คุณจึงไม่ต้องล้างอุปกรณ์หลายชิ้นหลังจากการทำอาหาร
เครื่องทำสลัดจาก Philips มีมอเตอร์พลังแรง 200 วัตต์ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมสูตรอาหารโปรดทั้งหมดได้
ใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลของเครื่องทำสลัดจาก Philips มีความคมและแข็งแรงทนทานเพื่อมอบการตัดที่สมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของเครื่องทำสลัดจาก Philips สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
คุณสามารถม้วนเก็บสายไฟไว้ใต้ฐานเครื่องได้ง่าย
ด้วยช่องใส่ผลไม้สามารถปรับได้จาก S เป็น XL ของเครื่องทำสลัดจาก Philips สามารถควบคุมการใส่ส่วนผสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ช่องใส่ขนาด S เหมาะสำหรับส่วนผสมชิ้นเล็กบาง เช่น แครอท ในขณะที่ช่องใส่ขนาด XL เหมาะสำหรับส่วนผสมขนาดใหญ่ขึ้น เช่น มันฝรั่ง และอื่นๆ ช่องใส่ผลไม้แบบปรับได้ช่วยลดเวลาในการตัดเตรียมส่วนผสม
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
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