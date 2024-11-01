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  • สลัดโฮมเมดสดใหม่และอื่นๆ สลัดโฮมเมดสดใหม่และอื่นๆ สลัดโฮมเมดสดใหม่และอื่นๆ

    Viva Collection เครื่องทำสลัด

    HR1388/80

    สลัดโฮมเมดสดใหม่และอื่นๆ

    เครื่องทำสลัดของ Philips สามารถตัด หั่นและซอยบางๆ ส่วนผสมผัก, ชีส, salami (ไส้กรอกอิตาลี) และอื่นๆ ได้โดยตรงบนชามสลัด หม้อและกระทะประกอบอาหาร ด้วยใบมีดแผ่นกลมขนาด XL ทำให้คุณสามารถตัดมันฝรั่งสำหรับทอด การทำสลัดและอื่นๆ จึงเป็นเรื่องง่ายในพริบตา

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    Viva Collection เครื่องทำสลัด

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    สลัดโฮมเมดสดใหม่และอื่นๆ

    ได้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบในทุกขนาดและรูปทรงด้วยเวลาไม่กี่วินาที

    • 200 วัตต์
    • ใบมีดแผ่นกลม 6 ชิ้น
    • ใส่ในโถ หม้อและกระทะจีน (wok) ได้โดยตรง
    • ใบมีดแผ่นกลม XL สำหรับอาหารทอด
    ใบมีด 5 ชิ้นเพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดที่หลากหลาย

    ใบมีด 5 ชิ้นเพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดที่หลากหลาย

    ใบมีด 5 ชิ้นช่วยในการหั่น การขูด และใบมีดแผ่นกลมเพื่อผลลัพธ์ที่หลากหลาย เพียงเลือกใบมีดแผ่นกลมแล้วกดลงบนที่ยึดใบมีด

    ใบมีดแผ่นกลม XL เฟรมเหล็กทั้งหมดสำหรับหั่นมันฝรั่งเตรียมทอด

    ใบมีดแผ่นกลม XL เฟรมเหล็กทั้งหมดสำหรับหั่นมันฝรั่งเตรียมทอด

    ด้วยใบมีดแผ่นกลม XL ของเครื่องทำสลัดจาก Philips คุณสามารถหั่นมันฝรั่งเตรียมทอดได้ และสามารถเตรียมส่วนผสมอื่นๆ ได้ เช่น แครอท ฟักทอง กะหล่ำปม ซูคินี ฯลฯ เหมาะกับการเตรียมผักเพื่อผัด ทอด

    เสิร์ฟในโถ หม้อและกระทะจีน (wok) ได้ทันที

    เสิร์ฟในโถ หม้อและกระทะจีน (wok) ได้ทันที

    ด้วยคุณสมบัติเสิร์ฟทันทีของเครื่องทำสลัด Philips คุณสามารถตัดส่วนผสมในโถสลัด หม้อทำอาหาร หรือกระทะจีนได้โดยตรง ด้วยปากพวยที่สูงช่วยให้บรรจุส่วนผสมได้มาก คุณจึงไม่ต้องล้างอุปกรณ์หลายชิ้นหลังจากการทำอาหาร

    มอเตอร์พลังแรง 200 วัตต์

    มอเตอร์พลังแรง 200 วัตต์

    เครื่องทำสลัดจาก Philips มีมอเตอร์พลังแรง 200 วัตต์ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมสูตรอาหารโปรดทั้งหมดได้

    ใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลเพื่อการตัดที่สมบูรณ์แบบ

    ใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลเพื่อการตัดที่สมบูรณ์แบบ

    ใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลของเครื่องทำสลัดจาก Philips มีความคมและแข็งแรงทนทานเพื่อมอบการตัดที่สมบูรณ์แบบ

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของเครื่องทำสลัดจาก Philips สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    จัดเก็บสายได้ง่าย

    จัดเก็บสายได้ง่าย

    คุณสามารถม้วนเก็บสายไฟไว้ใต้ฐานเครื่องได้ง่าย

    ช่องใส่ผลไม้สามารถปรับได้จาก S เป็น XL

    ช่องใส่ผลไม้สามารถปรับได้จาก S เป็น XL

    ด้วยช่องใส่ผลไม้สามารถปรับได้จาก S เป็น XL ของเครื่องทำสลัดจาก Philips สามารถควบคุมการใส่ส่วนผสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ช่องใส่ขนาด S เหมาะสำหรับส่วนผสมชิ้นเล็กบาง เช่น แครอท ในขณะที่ช่องใส่ขนาด XL เหมาะสำหรับส่วนผสมขนาดใหญ่ขึ้น เช่น มันฝรั่ง และอื่นๆ ช่องใส่ผลไม้แบบปรับได้ช่วยลดเวลาในการตัดเตรียมส่วนผสม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      ไม่มี
      ฟังก์ชัน
      การหั่น, การหั่นฝอย และการจูเลียน
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องทำสลัด
      จำนวนเสิร์ฟ
      ไม่มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ปุ่มหมุนเปิด/ปิด
      ความยาวสายไฟ
      1.2 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      เทคโนโลยี
      ไม่มี
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      วัสดุแจกัน
      พลาสติก PP
      วัสดุใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      รอบต่อนาที (RPM)
      600
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      ไม่มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      ไม่มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      ไม่มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      85 dBA
      รับประกัน
      2 ปี
      ใช้ได้กับอาหารแห้ง
      ไม่มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      200
      แรงดันไฟฟ้า
      230
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ใบมีดหั่นฝอยแบบละเอียด/แบบหยาบ
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      ใบมีดหั่นแบบละเอียด/แบบหยาบ
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 3
      ใบมีดหั่นจูเลียน/ใบมีดหั่นเฟรนช์ฟราย
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      คู่มือการใช้งาน
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ใบรับประกัน

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      19.2
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      22.3
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      31.3
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1.48
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      22.5
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      22.5
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      31.5
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      2.31

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      >90% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      ตุรกี

    Badge-D2C

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