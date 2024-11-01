คำค้นหา

  • อาหารโฮมเมดสดใหม่ทำได้ง่าย อาหารโฮมเมดสดใหม่ทำได้ง่าย อาหารโฮมเมดสดใหม่ทำได้ง่าย

    Daily Collection เครื่องบดสับ

    HR1393/00

    อาหารโฮมเมดสดใหม่ทำได้ง่าย

    ผู้ช่วยในครัวของคุณ สามารถสับได้ทุกสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผัก สมุนไพร ถั่ว และอื่นๆ ได้ในเวลาไม่กี่วินาที ด้วยการทำงานระบบกดและขนาดกะทัดรัด การสับส่วนผสมจึงทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Daily Collection เครื่องบดสับ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องบดสับ ทั้งหมด

    อาหารโฮมเมดสดใหม่ทำได้ง่าย

    สำหรับสับหัวหอม เครื่องเทศ ถั่วและอื่นๆ ได้สมบูรณ์แบบ

    • 450 วัตต์
    • 0.7 ลิตร
    • โถพลาสติก
    • 2 ใบมีด
    โถขนาดใหญ่ความจุ 0.7 ลิตร

    โถขนาดใหญ่ความจุ 0.7 ลิตร

    โถ 0.7 ลิตรโดยระดับที่สามารถใช้งานได้ 0.5 ลิตร

    ใช้งานง่ายเพียงกดลงเท่านั้น

    ใช้งานง่ายเพียงกดลงเท่านั้น

    ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ของคุณสะอาดอย่างอย่างง่ายดาย

    มอเตอร์พลังแรง 450 W

    มอเตอร์พลังแรง 450 W

    ใบมีดสแตนเลสสตีลคงความคมเสมอ

    ใบมีดสแตนเลสสตีลคงความคมเสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      ไม่มี
      ฟังก์ชัน
      การบดสับ
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องบดสับ
      การรับรอง
      ไม่มี
      ความจุตะแกรง
      ไม่มี
      ความจุแทงค์น้ำ
      ไม่มี
      จำนวนเสิร์ฟ
      2
      ฐานกันลื่น
      ไม่มี
      อินเตอร์เฟซ
      ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม
      ความยาวสายไฟ
      1
      ที่เก็บสายไฟ
      ไม่มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      ไม่มี
      ตัวจับเวลา
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      ไม่มี
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      ไม่มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      ไม่มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      อุณหภูมิต่ำสุด
      ไม่มี
      อุณหภูมิสูงสุด
      ไม่มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วาล์วระบายแรงดัน
      ไม่มี
      วัสดุแจกัน
      พลาสติก SAN
      วัสดุใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      รอบต่อนาที (RPM)
      22000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      ไม่มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      ไม่มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      LC – 85 dB(A)
      ระดับเสียง (พาวเวอร์)
      ไม่มี
      ระดับเสียง (สลีป)
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      ระยะ Wi-Fi
      ไม่มี
      รับประกัน
      2
      ระยะเวลาทำความร้อน
      ไม่มี
      ใช้ได้กับอาหารแห้ง
      ไม่มี
      ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยตัวเอง
      ไม่มี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      450W
      แรงดันไฟฟ้า
      230 วัตต์
      ความถี่
      50Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี
      อัตราการประหยัดพลังงาน
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      DFU
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      แผ่นพับ WEEE
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 3
      บัตรรับประกัน
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ไม่มี
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ไม่มี
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      ไม่มี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      12
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      12
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      21.4
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.958
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      12.7
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      12.7
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      24.8
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      1.108

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      > 75% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด