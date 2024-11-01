HR1393/00
อาหารโฮมเมดสดใหม่ทำได้ง่าย
ผู้ช่วยในครัวของคุณ สามารถสับได้ทุกสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผัก สมุนไพร ถั่ว และอื่นๆ ได้ในเวลาไม่กี่วินาที ด้วยการทำงานระบบกดและขนาดกะทัดรัด การสับส่วนผสมจึงทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดูประโยชน์ทั้งหมด
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โถ 0.7 ลิตรโดยระดับที่สามารถใช้งานได้ 0.5 ลิตร
ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ของคุณสะอาดอย่างอย่างง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
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