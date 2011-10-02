ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

ยกเลิกการผลิต

เครื่องผสมอาหาร

HR1456/70

3.8

| (10) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

การผสมอาหารที่ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น

เครื่องผสมอาหาร Philips ช่วยให้คุณทำขนมเค้ก พาย และขนมปังแบบโฮมเมดได้แสนอร่อย มอเตอร์พลังแรง 175 วัตต์ ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ มาพร้อมที่ตีผสมและเกลียวนวดแป้งช่วยให้คุณสนุกกับการทำอาหารยิ่งขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับทำของหวานและขนมเค้กแสนอร่อยด้วยตัวคุณเอง

การผสมอาหารที่ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมการทำงานแบบ Turbo

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมการทำงานแบบ Turbo

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมการทำงานแบบพลังเทอร์โบเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

พร้อมด้วยเครื่องตีผสมอาหารและเกลียวนวดแป้ง

พร้อมด้วยเครื่องตีผสมอาหารและเกลียวนวดแป้ง

เครื่องตีผสมอาหารสแตนเลสสตีลและเกลียวนวดแป้งหนึ่งคู่ สำหรับเครื่องผสมอาหาร Philips Mixer ดังนั้นสูตรอาหารทั้งหมดที่มีการตี/ผสมและนวดจึงทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คลิปเก็บสายไฟ

คลิปเก็บสายไฟ

คลิปหนีบจัดเก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบของห้องครัว

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

3.8

จาก 5

10

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

02/10/2011

Singapore

Singapore

A great product, compact and powerful.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

02/07/2012

Singapore

Singapore

Good product and easy to use.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

13/06/2012

Singapore

Singapore

Very good product if you are looking to buy just a mixer to beat egg white or cream. Easy to clean and use!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี