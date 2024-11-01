คำค้นหา

  • เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนื้อเนียนยิ่งกว่า เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนื้อเนียนยิ่งกว่า เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ

    HR1627/00

    เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips ผสานพลังแรง 650 วัตต์, เทคโนโลยีการปั่น ProMix และฟังก์ชันเทอร์โบเพื่อผลลัพธ์แบบเนียนละเอียดแม้ในงานหนัก ด้วยโถบดสับขนาด XL และอุปกรณ์เสริมที่ตี ในขณะนี้ยังสามารถสับหัวหอมใหญ่และตีวิปครีมได้ด้วย

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    Daily Collection เครื่องปั่นมือถือ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องปั่นแบบมือถือ ทั้งหมด

    เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    เครื่องปั่นแบบมือถือมีฟังก์ชันเทอร์โบ ProMix 650 วัตต์

    • แท่งเหล็กปั่น 650 วัตต์
    • ProMix
    • ถ้วยบีเกอร์ 0.5 L เครื่องบดสับ XL ที่ตี
    • ความเร็ว 2 ระดับและ Turbo
    ที่ครอบใบมีดป้องกันอาหารหกกระเด็นที่มีรูปร่างคลื่นแบบพิเศษ

    ที่ครอบใบมีดป้องกันอาหารหกกระเด็นที่มีรูปร่างคลื่นแบบพิเศษ

    รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับการตีครีม มายองเนส และอื่นๆ

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับการตีครีม มายองเนส และอื่นๆ

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ ทำให้เครื่องปั่นมือถือของคุณทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL เพื่อการบดสับอาหารในปริมาณมาก

    ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL (1000 มล.) สำหรับเครื่องปั่นแบบมือถือจาก Philips คุณสามารถบดสับเนื้อ สมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมในปริมาณมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

    ระบบปลดล็อค 2 ปุ่มเพื่อการถอดแท่งปั่นออกได้อย่างง่ายดาย

    ระบบปลดล็อค 2 ปุ่มเพื่อการถอดแท่งปั่นออกได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยระบบปลดล็อค 2 ปุ่มของเครื่องปั่นมือถือ Philips ทำให้ถอดแท่งปั่นเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

    การหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

    การหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

    Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

    ถ้วยบีเกอร์สำหรับตวงขนาด 0.5 ลิตร ของเครื่องปั่นแบบมือถือ

    ถ้วยบีเกอร์สำหรับตวงขนาด 0.5 ลิตร ของเครื่องปั่นแบบมือถือ

    ถ้วยบีเกอร์ขนาด 0.5 ลิตร ให้คุณสามารถตวงส่วนผสมสำหรับสูตรอาหารของคุณได้ และยังผสมซุป ซุปข้น และเครื่องดื่มเชค

    มอเตอร์พลังแรงสำหรับการเตรียมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    มอเตอร์พลังแรงสำหรับการเตรียมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ปั่นส่วนผสมได้แทบทุกชนิดด้วยมอเตอร์พลังแรง 650 วัตต์

    ปุ่ม Turbo สำหรับส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษ

    ปุ่ม Turbo สำหรับส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษ

    คุณสามารถหั่นได้แม้แต่ส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษด้วยฟังก์ชัน Turbo ของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      PP และยาง
      สี
      สีขาว สีดำ และสีแดง
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      วัสดุของแท่งเหล็กปั่น
      โลหะ
      วัสดุของถ้วยบีเกอร์
      SAN

    • อุปกรณ์เสริม

      เครื่องบดสับ
      เครื่องบดสับขนาด XL
      ถ้วยบีเกอร์
      0.5 ลิตร
      ที่ตี
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      650  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความยาวสายไฟ
      1.25  m
      ความถี่
      50/60  Hz

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ด้ามจับถอดได้
      มี 2 ปุ่ม
      การตั้งค่าความเร็ว
      2 (มี Turbo)
      ฟังก์ชันเทอร์โบ
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด