HR1627/00
เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนื้อเนียนยิ่งกว่า
เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips ผสานพลังแรง 650 วัตต์, เทคโนโลยีการปั่น ProMix และฟังก์ชันเทอร์โบเพื่อผลลัพธ์แบบเนียนละเอียดแม้ในงานหนัก ด้วยโถบดสับขนาด XL และอุปกรณ์เสริมที่ตี ในขณะนี้ยังสามารถสับหัวหอมใหญ่และตีวิปครีมได้ด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
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รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น
อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ ทำให้เครื่องปั่นมือถือของคุณทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์
ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL (1000 มล.) สำหรับเครื่องปั่นแบบมือถือจาก Philips คุณสามารถบดสับเนื้อ สมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมในปริมาณมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ด้วยระบบปลดล็อค 2 ปุ่มของเครื่องปั่นมือถือ Philips ทำให้ถอดแท่งปั่นเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
ถ้วยบีเกอร์ขนาด 0.5 ลิตร ให้คุณสามารถตวงส่วนผสมสำหรับสูตรอาหารของคุณได้ และยังผสมซุป ซุปข้น และเครื่องดื่มเชค
ปั่นส่วนผสมได้แทบทุกชนิดด้วยมอเตอร์พลังแรง 650 วัตต์
คุณสามารถหั่นได้แม้แต่ส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษด้วยฟังก์ชัน Turbo ของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips
ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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