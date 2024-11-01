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  • เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังและควบคุมได้ง่าย เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังและควบคุมได้ง่าย เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังและควบคุมได้ง่าย
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    Avance Collection เครื่องปั่นมือถือ

    HR1672/90

    เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังและควบคุมได้ง่าย

    เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังจาก Philips มาพร้อมกับพลังมอเตอร์ 800 วัตต์ เทคโนโลยีการปั่น Promix และปุ่ม SpeedTouch เพื่อการควบคุมที่ง่ายดาย: ยิ่งคุณใช้แรงกดมากเท่าใด พลังในการปั่นก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น คุณจะได้อาหารสดปั่นในแบบที่คุณต้องการด้วยเครื่องปั่นแบบมือถือนี้

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    Avance Collection เครื่องปั่นมือถือ

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    เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังและควบคุมได้ง่าย

    สร้างสรรค์เมนูอาหารหลากหลายในแบบของคุณด้วย SpeedTouch

    • 800W SpeedTouch พร้อม Turbo
    • เทคโนโลยี ProMix Titanium
    • ปั่นได้ละเอียดขึ้นถึง 2 เท่า*
    • เร็วขึ้นสูงสุดถึง 50%*
    การหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

    การหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

    Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 800W เพื่อผลลัพธ์การปั่นที่ดีเยี่ยม

    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 800W เพื่อผลลัพธ์การปั่นที่ดีเยี่ยม

    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 800W สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ช่วยให้สามารถปั่นส่วนผสมได้เกือบทุกชนิดและให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการเตรียมอาหาร

    เทคโนโลยี SpeedTouch เพื่อกำหนดความเร็วในระดับที่เหมาะสม

    เทคโนโลยี SpeedTouch เพื่อกำหนดความเร็วในระดับที่เหมาะสม

    การตั้งค่าระดับความเร็วได้หลากหลายและ Turbo Boost ในปุ่มเดียว ช่วยให้คุณได้กำลังเพิ่มขึ้นเมื่อกดแรงขึ้น ให้เริ่มกดเบาๆ เพื่อป้องกันการกระเด็นและค่อยๆ เพิ่มความเร็วจนได้ระดับที่ต้องการสำหรับการใช้งานแต่ละครั้งและชนิดของส่วนผสมนั้นๆ เตรียมสูตรอาหารที่คุณชื่นชอบได้ทุกชนิดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

    ใบมีดเคลือบไทเทเนียม: แข็งกว่าเหล็ก 6 เท่า

    ใบมีดเคลือบไทเทเนียม: แข็งกว่าเหล็ก 6 เท่า

    การเคลือบชั้นไทเทเนียม (TiN) ทำให้ใบมีดแข็งกว่า ใบมีดสเตนเลสสตีลทั่วไปหกเท่า และมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมยาวนาน รูปทรงใบมีดที่ดีประสานกับและรูปทรงสามเหลี่ยม ProMix ของแท่งใบมีดที่ไม่เหมือนใครให้ผลลัพธ์การปั่นที่ดีที่สุด นี่คือความปลอดภัยในการเตรียมอาหาร

    ที่ครอบใบมีดป้องกันอาหารหกกระเด็นที่มีรูปร่างคลื่นแบบพิเศษ

    ที่ครอบใบมีดป้องกันอาหารหกกระเด็นที่มีรูปร่างคลื่นแบบพิเศษ

    รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น

    เครื่องบดสับ XL ใช้สับหัวหอม เนื้อ ถั่ว ชีส ช็อคโกแลต

    เครื่องบดสับ XL ใช้สับหัวหอม เนื้อ ถั่ว ชีส ช็อคโกแลต

    ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL (1000 มล.) สำหรับเครื่องปั่นแบบมือถือจาก Philips คุณสามารถบดสับเนื้อ สมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมในปริมาณมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับการตีครีม มายองเนส และอื่นๆ

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับการตีครีม มายองเนส และอื่นๆ

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ ทำให้เครื่องปั่นมือถือของคุณทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์

    รับประกัน 2 ปี

    รับประกัน 2 ปี

    พร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี

    ด้ามจับที่ออกแบบให้จับได้สะดวก เพื่อการจับที่มั่นคงและง่ายดาย

    ด้ามจับที่ออกแบบให้จับได้สะดวก เพื่อการจับที่มั่นคงและง่ายดาย

    ด้ามจับมีผิวสัมผัสนุ่มเหมาะมือ ออกแบบมาให้จับได้กระชับปลอดภัย เพื่อให้ถือและควบคุมเครื่องปั่นแบบมือได้ง่ายในระหว่างการใช้งาน

    ปุ่มปลดปุ่มเดียวเพื่อการประกอบที่ง่ายดาย

    ปุ่มปลดปุ่มเดียวเพื่อการประกอบที่ง่ายดาย

    ประกอบและถอดแท่งปั่นได้ง่าย รวดเร็ว รวมถึงอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วยการใช้เพียงนิ้วเดียว

    โถผสม (Beaker) ProMix ขนาด 1 ลิตรเพื่อการปั่น การตี และการผสมที่ดีเยี่ยม

    โถผสม (Beaker) ProMix ขนาด 1 ลิตรเพื่อการปั่น การตี และการผสมที่ดีเยี่ยม

    โถผสม (Beaker) รูปทรงสามเหลี่ยมขนาด 1 ลิตร มาพร้อมกับเครื่องปั่นมือถือ ดีไซน์ปากพวยและขีดวัดระดับให้ใช้งานง่าย รูปทรงโถเป็นสามเหลี่ยม มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้จับได้ถนัด และทำให้เกิดผสมที่ดีเยี่ยมเพราะช่วยทำให้เกิด Vortex ที่เป็นการหมุนที่สามารถดึงเอาส่วนผสมด้านบนลงไปผสมกับด้านล่างที่ปลายของแท่งปั่น ProMix

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ที่ตี
      • เครื่องบดสับขนาด XL แบบ 2 ใบมีด
      • ถ้วยบีเกอร์

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.2  m
      กำลังไฟ
      800  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุถ้วยบีเกอร์
      1  l
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุเครื่องบดสับขนาด XL
      1000  ml

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ด้ามจับถอดได้
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ฟังก์ชันเทอร์โบ
      • ความเร็วหลายระดับ

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      พลาสติก SAN
      วัสดุของแท่งเหล็กปั่น
      โลหะ
      วัสดุผลิตใบมีด
      ไทเทเนียม

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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    • *เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips พร้อมที่ครอบใบมีดรูปทรงกระดิ่งในการทดสอบภายในกับมะเขือเทศและผักสด

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