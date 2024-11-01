HR1672/90
เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังและควบคุมได้ง่าย
เครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังจาก Philips มาพร้อมกับพลังมอเตอร์ 800 วัตต์ เทคโนโลยีการปั่น Promix และปุ่ม SpeedTouch เพื่อการควบคุมที่ง่ายดาย: ยิ่งคุณใช้แรงกดมากเท่าใด พลังในการปั่นก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น คุณจะได้อาหารสดปั่นในแบบที่คุณต้องการด้วยเครื่องปั่นแบบมือถือนี้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 800W สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย ช่วยให้สามารถปั่นส่วนผสมได้เกือบทุกชนิดและให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมในการเตรียมอาหาร
การตั้งค่าระดับความเร็วได้หลากหลายและ Turbo Boost ในปุ่มเดียว ช่วยให้คุณได้กำลังเพิ่มขึ้นเมื่อกดแรงขึ้น ให้เริ่มกดเบาๆ เพื่อป้องกันการกระเด็นและค่อยๆ เพิ่มความเร็วจนได้ระดับที่ต้องการสำหรับการใช้งานแต่ละครั้งและชนิดของส่วนผสมนั้นๆ เตรียมสูตรอาหารที่คุณชื่นชอบได้ทุกชนิดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
การเคลือบชั้นไทเทเนียม (TiN) ทำให้ใบมีดแข็งกว่า ใบมีดสเตนเลสสตีลทั่วไปหกเท่า และมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมยาวนาน รูปทรงใบมีดที่ดีประสานกับและรูปทรงสามเหลี่ยม ProMix ของแท่งใบมีดที่ไม่เหมือนใครให้ผลลัพธ์การปั่นที่ดีที่สุด นี่คือความปลอดภัยในการเตรียมอาหาร
รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น
ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องบดสับขนาด XL (1000 มล.) สำหรับเครื่องปั่นแบบมือถือจาก Philips คุณสามารถบดสับเนื้อ สมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมในปริมาณมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ ทำให้เครื่องปั่นมือถือของคุณทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์
พร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี
ด้ามจับมีผิวสัมผัสนุ่มเหมาะมือ ออกแบบมาให้จับได้กระชับปลอดภัย เพื่อให้ถือและควบคุมเครื่องปั่นแบบมือได้ง่ายในระหว่างการใช้งาน
ประกอบและถอดแท่งปั่นได้ง่าย รวดเร็ว รวมถึงอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วยการใช้เพียงนิ้วเดียว
โถผสม (Beaker) รูปทรงสามเหลี่ยมขนาด 1 ลิตร มาพร้อมกับเครื่องปั่นมือถือ ดีไซน์ปากพวยและขีดวัดระดับให้ใช้งานง่าย รูปทรงโถเป็นสามเหลี่ยม มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้จับได้ถนัด และทำให้เกิดผสมที่ดีเยี่ยมเพราะช่วยทำให้เกิด Vortex ที่เป็นการหมุนที่สามารถดึงเอาส่วนผสมด้านบนลงไปผสมกับด้านล่างที่ปลายของแท่งปั่น ProMix
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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