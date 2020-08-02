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ยกเลิกการผลิต
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ella10
02/08/2020
Indonesia
Produk ini sangat awet selama bertahun-tahun
Saya merekomendasikan produk ini kepada seluruh ibu rumah tangga. Karena menurut saya produk ini memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti selama bertahun-tahun saya menggunakan produk ini, namun tidak pernah mengalami kendala seperti kerusakan pada mesin dan lain-lain, walaupun tampilan produk sudah tidak sebagus saat pertama kali pembelian.
ข้อดี
Anda bisa memiliki barang awet dan tahan lama tanpa harus khawatir memikirkan barang baru
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR1791/81
Date of Use 2018-08-02
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR1791/81
Date of Use 2018-08-02