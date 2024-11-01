HR1811/71
สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเครื่องสกัดน้ำผลไม้นี้ช่วยให้คุณดื่มน้ำผลไม้แสนอร่อยได้อย่างง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด ทำให้การจัดเก็บง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 300 วัตต์ พร้อมความเร็ว 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม
ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด เครื่องสกัดน้ำผลไม้จึงเข้ากันได้ดีกับเคาเตอร์ห้องครัวของคุณ เมื่อคุณต้องการเก็บ เครื่องนี้ก็ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย
คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้
ตะแกรง Micromesh ภายในเครื่องสกัดน้ำผลไม้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับน้ำผลไม้โฮมเมดที่ดีต่อสุขภาพและอร่อย
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ขนาด
ทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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