คำค้นหา

  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

    Daily Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    HR1811/71

    สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยเครื่องสกัดน้ำผลไม้นี้ช่วยให้คุณดื่มน้ำผลไม้แสนอร่อยได้อย่างง่ายดาย ด้วยดีไซน์กะทัดรัด ทำให้การจัดเก็บง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Daily Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องสกัดน้ำผลไม้ ทั้งหมด

    สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    • 300 วัตต์
    • 0.5 ลิตร
    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้มีความเร็ว 2 ระดับ 300 วัตต์

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้มีความเร็ว 2 ระดับ 300 วัตต์

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 300 วัตต์ พร้อมความเร็ว 2 ระดับสำหรับผลไม้เนื้อแข็งและเนื้อนิ่ม

    ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

    ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด เครื่องสกัดน้ำผลไม้จึงเข้ากันได้ดีกับเคาเตอร์ห้องครัวของคุณ เมื่อคุณต้องการเก็บ เครื่องนี้ก็ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย

    คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้

    คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้

    เพลิดเพลินกับน้ำผลไม้ที่ทำด้วยตนเองที่บ้านแสนอร่อยและมีสุขภาพดี

    ตะแกรง Micromesh ภายในเครื่องสกัดน้ำผลไม้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับน้ำผลไม้โฮมเมดที่ดีต่อสุขภาพและอร่อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีขาวสดใสพร้อมกลิ่นของลาเวนเดอร์
      วัสดุที่ใช้ทำโครงเครื่องและที่ยึด
      PP

    • ขนาด

      ขนาดกล่อง (กว้างxสูงxลึก)
      232x330x470
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.48  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      3.59  kg

    • ทำความสะอาดง่าย

      อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.2  m
      กำลังไฟ
      300  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz
      ที่บรรจุกาก
      500  l

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      2
      ที่หนีบเพื่อความปลอดภัย
      มี
      ขาตั้งแบบดูด
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด