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  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

ยกเลิกการผลิต

เครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1821/70

4

| (1) วิจารณ์

สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นี้ที่ช่วยให้คุณดื่มน้ำผลไม้แสนอร่อยได้อย่างง่ายดาย ดีไซน์ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บได้สะดวก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องสกัดน้ำผลไม้: พร้อมเสิร์ฟได้ทันที จัดเก็บได้อย่างง่ายดาย

สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย

  • 220 วัตต์

  • 0.5 ลิตร

  • ฟ้าขาว

แผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้ที่มากกว่า

แผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้ที่มากกว่า

เครื่องสกัดน้ำผลไม้จาก Philips มีแผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้มากขึ้น

การออกแบบเล็กกะทัดรัด

การออกแบบเล็กกะทัดรัด

เนื่องจากการออกแบบที่กะทัดรัดมาก จึงสามารถจัดเก็บเครื่องไว้ในพื้นที่หรือตู้เล็กๆ ได้

คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้

คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้

คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
3
2
1

20/05/2014

Singapore

Singapore

pretty awesome

easy to use with simple design that is easy to manage. not too complicated. good!

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR1821/70 Juicer

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR1821/70 Juicer

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