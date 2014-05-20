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ยกเลิกการผลิต
HR1821/70
สกัดน้ำผลไม้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นี้ที่ช่วยให้คุณดื่มน้ำผลไม้แสนอร่อยได้อย่างง่ายดาย ดีไซน์ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บได้สะดวก
220 วัตต์
0.5 ลิตร
ฟ้าขาว
เครื่องสกัดน้ำผลไม้จาก Philips มีแผ่นกรอง Micro Mesh ช่วยให้ได้น้ำผลไม้มากขึ้น
เนื่องจากการออกแบบที่กะทัดรัดมาก จึงสามารถจัดเก็บเครื่องไว้ในพื้นที่หรือตู้เล็กๆ ได้
คั้นน้ำได้ต่อเนื่องด้วยที่บรรจุกาก 500 มล. ที่ถอดได้
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
testing01
20/05/2014
Singapore
pretty awesome
easy to use with simple design that is easy to manage. not too complicated. good!
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR1821/70 Juicer
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR1821/70 Juicer