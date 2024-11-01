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  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
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    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    HR1855/30

    สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น การทำความสะอาดที่แสนรวดเร็วในเวลาเพียง 1 นาทีด้วยเทคโนโลยี “QUICKClean” ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!

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    Viva Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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    • 700 วัตต์
    • QuickClean
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    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียว

    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 2 ลิตรในครั้งเดียว

    คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 2 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากภาชนะบรรจุ

    พลังมอเตอร์แรง 700 วัตต์

    พลังมอเตอร์แรง 700 วัตต์

    มอเตอร์ 700 วัตต์อันแข็งแรงเพื่อการปั่น การผสม และการบดอย่างมีประสิทธิภาพ

    ท่อขนาด XL (75 มม.)

    ท่อขนาด XL (75 มม.)

    ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 75 มม.ช่วยให้คุณคั้นน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน

    เทคโนโลยี QuickClean

    เทคโนโลยี QuickClean

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น

    ตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว

    ตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว

    โดยปกติแล้วกากใยจำนวนมากจะติดอยู่ในตะแกรง ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ยาก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ QuickClean พื้นผิวทั้งหมดของตะแกรงจึงเรียบลื่น ซึ่งช่วยให้คุณล้างเส้นใยต่างๆ ออกได้ด้วยฟองน้ำทั่วไปในครัว

    เก็บกากทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้เททิ้งได้ง่าย

    เก็บกากทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้เททิ้งได้ง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะเก็บกากไว้ที่เดียวในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งก็คือในที่บรรจุกากของเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเทกากทิ้งออกจากส่วนอื่น เช่น ฝาปิด อีกต่อไป ด้วยรูปลักษณ์ที่โค้งมนผสานกับพื้นผิวเรียบปราศจากซอกมุม คุณจึงสามารถนำกากออกได้ง่าย และที่บรรจุก็ทำความสะอาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

    ตรวจสอบกากได้ง่ายด้วยที่บรรจุกากแบบใส

    ตรวจสอบกากได้ง่ายด้วยที่บรรจุกากแบบใส

    สัมผัสประสบการณ์การคั้นน้ำผลไม้แบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างแท้จริง ฝาปิดและที่บรรจุกากเป็นแบบใส ทำให้คุณมองเห็นผลไม้และผักที่กำลังถูกคั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อภาชนะเต็ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาที่ต้องเทกากออกแล้ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    พื้นผิวที่เรียบลื่นและทำความสะอาดง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS
      สี
      สีขาวมุก
      เหยือก
      เหยือก SAN และฝาปิด PS
      วัสดุที่ใช้ทำที่บรรจุกากและที่ดัน
      PS

    • ทำความสะอาดง่าย

      อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      Quickclean
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1  m
      กำลังไฟ
      700  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุ
      2  l
      ความถี่
      50/60  Hz
      ที่บรรจุกาก
      1.2  l
      ช่องใส่ผลไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
      75  mm
      ความจุเหยือกน้ำผลไม้
      800  ml

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      1
      ที่หนีบเพื่อความปลอดภัย
      มี

    Badge-D2C

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