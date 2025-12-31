ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
  • น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที

ยกเลิกการผลิต

Pure Essentials Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1858/00

น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที

การสกัดน้ำผลไม้ทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ผลไม้ได้ทั้งลูกหรือผักได้ทั้งต้นโดยไม่จำเป็นต้องหั่นให้มีขนาดเล็กลง มอเตอร์พลังแรง 650 วัตต์พร้อมแผ่นกรอง Micro-mesh ที่โดดเด่นจะกรองน้ำที่ได้จากการสกัดอย่างหมดจดจนหยดสุดท้าย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ใส้ผลไม้ทั้งผลและคั้นทุกหยด

น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที

  • 650 วัตต์

  • 2 ลิตร

  • ท่อขนาด XL

อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้

สกัดน้ำได้ต่อเนื่องด้วยเหยือกใหญ่พิเศษ

สกัดน้ำได้ต่อเนื่องด้วยเหยือกใหญ่พิเศษ

ที่บรรจุกากขนาด 2 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้ขนาด 1.25 ลิตร ช่วยให้คุณคั้นน้ำผลไม้ได้มากขึ้นในครั้งเดียว

ไม่ต้องตัดล่วงหน้าเนื่องจากมีท่อขนาดใหญ่พิเศษ

ไม่ต้องตัดล่วงหน้าเนื่องจากมีท่อขนาดใหญ่พิเศษ

ท่อใส่ผลไม้ขนาดใหญ่พิเศษสามารถใส่ผลไม้และผักทั้งลูก ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องหั่นหรือสับอีกต่อไป

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี