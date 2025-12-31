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HR1858/55
น้ำผลไม้พร้อมดื่มทันที
การสกัดน้ำผลไม้ทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ผลไม้ได้ทั้งลูกหรือผักได้ทั้งต้นโดยไม่จำเป็นต้องหั่นก่อนใส่ เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips มีมอเตอร์พลังแรง 650 วัตต์พร้อมแผ่นกรอง Micro-mesh ที่โดดเด่นจะกรองน้ำที่ได้จากการสกัดอย่างหมดจดจนหยดสุดท้าย
650 วัตต์
2 ลิตร
ท่อขนาด XL
ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้
ที่บรรจุกากขนาด 2 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้ขนาด 1.25 ลิตร ช่วยให้คุณคั้นน้ำผลไม้ได้มากขึ้นในครั้งเดียว
ท่อใส่ผลไม้ขนาดใหญ่พิเศษสามารถใส่ผลไม้และผักทั้งลูก ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องหั่นหรือสับอีกต่อไป
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