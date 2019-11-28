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ยกเลิกการผลิต
HR1861/00
สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1861/00 ทำจากอะลูมิเนียมชุบผิว มาพร้อมที่กรอง Micro-Mesh มอเตอร์พลังแรง 700 วัตต์ ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ที่เก็บกากผลไม้จุได้มากถึง 2 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้ความจุ 1.25 ลิตร
กำลังไฟ 700 วัตต์
2 ลิตร
ท่อขนาด XL
ท่อส่งขนาดใหญ่พิเศษรองรับผักและผลไม้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องตัดหรือหั่นให้เล็กลง
ที่บรรจุกากขนาด 2 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้ขนาด 1.5 ลิตร ช่วยให้คุณสกัดน้ำผลไม้ต่อครั้งได้มากขึ้น
5.0
จาก 5
3
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Tuckiku26
28/11/2019
ประเทศไทย
คุณสมบัติดีเลิศ
แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม ผลิตออกมาวางขายอีกนะคะ ใช้ดีมากจิงๆค่ะรุ่นนี้ จากใจแม่ค้าขายน้ำผลไม้สกัดเย็น
ข้อดี
แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม
ข้อเสีย
ไม่มีผลิตอีกแล้ว อยากให้ทางฟิลิปส์ผลิตรุ่นนี้ออกมาขายดีค่ะ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้
Date of Use 2017-11-28
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้
Date of Use 2017-11-28
Navarre
25/08/2013
Australia
A very capable unit...
This unit has worked favourably with everything we've thrown into it. Many units are not as user friendly. We just want to put in the material and simply juice it. That's what this does.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
Tully
25/08/2013
Australia
The product is user friendly...
The Philips Aluminium Juicer Hr1861/00 is an excellent product, no hesitation in recommending it
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer