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ทุกรุ่น

  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

ยกเลิกการผลิต

Aluminium Collectionเครื่องสกัดน้ำผลไม้

HR1861/00

5

| (3) ตรวจดู

สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips HR1861/00 ทำจากอะลูมิเนียมชุบผิว มาพร้อมที่กรอง Micro-Mesh มอเตอร์พลังแรง 700 วัตต์ ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ที่เก็บกากผลไม้จุได้มากถึง 2 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้ความจุ 1.25 ลิตร

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เอกลักษณ์ด้วยที่กรอง Micro-mesh และช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่

สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

  • กำลังไฟ 700 วัตต์

  • 2 ลิตร

  • ท่อขนาด XL

แผ่นกรอง Micro Mesh ผลิตจากสแตนเลส

แผ่นกรอง Micro Mesh ผลิตจากสแตนเลส

ท่อใส่ผลไม้ขนาดใหญ่พิเศษใส่ผักและผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

ท่อใส่ผลไม้ขนาดใหญ่พิเศษใส่ผักและผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

ท่อส่งขนาดใหญ่พิเศษรองรับผักและผลไม้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องตัดหรือหั่นให้เล็กลง

สกัดน้ำได้ต่อเนื่องด้วยเหยือกใหญ่พิเศษ

สกัดน้ำได้ต่อเนื่องด้วยเหยือกใหญ่พิเศษ

ที่บรรจุกากขนาด 2 ลิตรและเหยือกน้ำผลไม้ขนาด 1.5 ลิตร ช่วยให้คุณสกัดน้ำผลไม้ต่อครั้งได้มากขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

3

ตรวจดู

4
3
2
1

28/11/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณสมบัติดีเลิศ

แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม ผลิตออกมาวางขายอีกนะคะ ใช้ดีมากจิงๆค่ะรุ่นนี้ จากใจแม่ค้าขายน้ำผลไม้สกัดเย็น

ข้อดี

แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม

ข้อเสีย

ไม่มีผลิตอีกแล้ว อยากให้ทางฟิลิปส์ผลิตรุ่นนี้ออกมาขายดีค่ะ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้

Date of Use 2017-11-28

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้

Date of Use 2017-11-28

25/08/2013

Australia

Australia

A very capable unit...

This unit has worked favourably with everything we've thrown into it. Many units are not as user friendly. We just want to put in the material and simply juice it. That's what this does.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

25/08/2013

Australia

Australia

The product is user friendly...

The Philips Aluminium Juicer Hr1861/00 is an excellent product, no hesitation in recommending it

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

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