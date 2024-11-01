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  • สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
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    Avance Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    HR1871/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น ตัวเครื่องทำความสะอาดง่ายด้วยตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว และที่บรรจุกากในตัว ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿7,990.00

    Avance Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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    สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง

    สกัดน้ำผลไม้ได้มากขึ้น 10%* และทำความสะอาดได้รวดเร็วในหนึ่งนาที!

    • 1000 W
    • QuickClean
    • ท่อขนาด XXL ขนาด 2.5 ลิตร
    • ระบบป้องกันน้ำหยด
    สกัดน้ำผลไม้ได้มากถึง 2.5 ลิตรต่อครั้ง

    สกัดน้ำผลไม้ได้มากถึง 2.5 ลิตรต่อครั้ง

    ด้วยระบบการสกัดน้ำผลไม้อันทันสมัยที่มีตะแกรงกลับด้าน เครื่องสกัดน้ำผลไม้รุ่นนี้จึงสามารถสกัดน้ำผลไม้ได้เพิ่มขึ้นถึง 10%* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้หรือผักที่นำมาสกัดด้วย คุณสามารถทำน้ำผลไม้ได้มากถึง 2.5 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเทกากทิ้ง

    ไม่ต้องหั่นผลไม้ให้ยุ่งยากเพราะมีท่อใส่ผลไม้ขนาด XXL

    ไม่ต้องหั่นผลไม้ให้ยุ่งยากเพราะมีท่อใส่ผลไม้ขนาด XXL

    ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 80 มม.ช่วยให้คุณสกัดน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน

    ความเร็ว 2 ระดับสำหรับผักและผลไม้ที่นุ่มหรือแข็ง

    ความเร็ว 2 ระดับสำหรับผักและผลไม้ที่นุ่มหรือแข็ง

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ความเร็ว 2 ระดับช่วยให้คุณสกัดผักและผลไม้ที่คุณชื่นชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งเนื้ออ่อนและแข็ง

    เทคโนโลยี QuickClean

    เทคโนโลยี QuickClean

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น

    ตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว

    ตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว

    โดยปกติแล้วกากใยจำนวนมากจะติดอยู่ในตะแกรง ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ยาก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ QuickClean พื้นผิวทั้งหมดของตะแกรงจึงเรียบลื่น ซึ่งช่วยให้คุณล้างเส้นใยต่างๆ ออกได้ด้วยฟองน้ำทั่วไปในครัว

    เก็บกากทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้เททิ้งได้ง่าย

    เก็บกากทั้งหมดไว้ในที่เดียวทำให้เททิ้งได้ง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะเก็บกากไว้ที่เดียวในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งก็คือในที่บรรจุกากของเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเทกากทิ้งออกจากส่วนอื่น เช่น ฝาปิด อีกต่อไป ด้วยรูปลักษณ์ที่โค้งมนผสานกับพื้นผิวเรียบปราศจากซอกมุม คุณจึงสามารถนำกากออกได้ง่าย และที่บรรจุก็ทำความสะอาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ปากพวยป้องกันน้ำหยดในตัว

    ปากพวยป้องกันน้ำหยดในตัว

    เคาเตอร์ห้องครัวของคุณจะสะอาดเสมอแม้หลังจากการคั้นน้ำผลไม้ ระบบป้องกันน้ำหยดจะป้องกันไม่ให้น้ำผลไม้หยดลงบนโต๊ะ

    ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยสูตรน้ำผลไม้

    ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยสูตรน้ำผลไม้

    คุณสามารถใช้ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสกัดผลไม้ในแต่ละวันของคุณ

    สกัดน้ำผลไม้จากส่วนผสมที่แข็งมากด้วยกำลังไฟ 1000 วัตต์

    สกัดน้ำผลไม้จากส่วนผสมที่แข็งมากด้วยกำลังไฟ 1000 วัตต์

    สกัดน้ำผลไม้ได้แม้จะทำได้ยากด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 1000 วัตต์

    พื้นผิวที่เรียบลื่นและทำความสะอาดง่าย

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      สเตนเลสสตีล
      สี
      ดำและสแตนเลสสตีล
      เหยือก
      เหยือก SAN และฝาปิด PS
      วัสดุที่ใช้ทำฝาปิด
      SAN
      วัสดุที่ใช้ทำที่บรรจุกากและที่ดัน
      PS
      วัสดุที่ใช้ทำปากพวยกา
      สเตนเลสสตีล

    • ขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5.2  kg

    • ทำความสะอาดง่าย

      อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      เหยือกสำหรับใส่น้ำผลไม้
      มี
      อุปกรณ์เสริมปากพวย
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1000  W
      ความยาวสายไฟ
      1  m
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50/60  Hz
      ที่บรรจุกาก
      1.6  l
      ช่องใส่ผลไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
      80  mm
      ความจุเหยือกน้ำผลไม้
      1500  ml

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
      ตำราอาหาร
      มี
      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      2
      ที่หนีบเพื่อความปลอดภัย
      มี

    Badge-D2C

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    • เทียบกับเครื่องสกัดน้ำผลไม้อันดับหนึ่งของ Philips HR1861

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