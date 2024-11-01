HR1871/00
สกัดน้ำผลไม้ได้ปริมาณมาก โดยไม่เปลืองแรง
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips สามารถสกัดน้ำจากผักและผลไม้ได้มากขึ้น ตัวเครื่องทำความสะอาดง่ายด้วยตะแกรงทำความสะอาดง่ายรวดเร็ว และที่บรรจุกากในตัว ดูแลตัวเองด้วยน้ำผลไม้โฮมเมดเพื่อสุขภาพแสนอร่อย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ด้วยระบบการสกัดน้ำผลไม้อันทันสมัยที่มีตะแกรงกลับด้าน เครื่องสกัดน้ำผลไม้รุ่นนี้จึงสามารถสกัดน้ำผลไม้ได้เพิ่มขึ้นถึง 10%* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้หรือผักที่นำมาสกัดด้วย คุณสามารถทำน้ำผลไม้ได้มากถึง 2.5 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเทกากทิ้ง
ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 80 มม.ช่วยให้คุณสกัดน้ำจากผลไม้หรือผักที่มีขนาดใหญ่ เช่น แอปเปิ้ล แครอท และบีทรูทได้โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อน
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ความเร็ว 2 ระดับช่วยให้คุณสกัดผักและผลไม้ที่คุณชื่นชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งเนื้ออ่อนและแข็ง
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips ได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเทคโนโลยี QuickClean การทำความสะอาดอันแสนรวดเร็วที่สามารถทำได้ในเวลาเพียง 1 นาที ด้วยที่บรรจุกากในตัว และพื้นผิวเรียบลื่น
โดยปกติแล้วกากใยจำนวนมากจะติดอยู่ในตะแกรง ซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ยาก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ QuickClean พื้นผิวทั้งหมดของตะแกรงจึงเรียบลื่น ซึ่งช่วยให้คุณล้างเส้นใยต่างๆ ออกได้ด้วยฟองน้ำทั่วไปในครัว
เครื่องสกัดน้ำผลไม้จะเก็บกากไว้ที่เดียวในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งก็คือในที่บรรจุกากของเครื่องสกัดน้ำผลไม้ Philips นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเทกากทิ้งออกจากส่วนอื่น เช่น ฝาปิด อีกต่อไป ด้วยรูปลักษณ์ที่โค้งมนผสานกับพื้นผิวเรียบปราศจากซอกมุม คุณจึงสามารถนำกากออกได้ง่าย และที่บรรจุก็ทำความสะอาดได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว
เคาเตอร์ห้องครัวของคุณจะสะอาดเสมอแม้หลังจากการคั้นน้ำผลไม้ ระบบป้องกันน้ำหยดจะป้องกันไม่ให้น้ำผลไม้หยดลงบนโต๊ะ
คุณสามารถใช้ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการสกัดผลไม้ในแต่ละวันของคุณ
สกัดน้ำผลไม้ได้แม้จะทำได้ยากด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 1000 วัตต์
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบด้วยรูปทรงกลมและผิวสัมผัสเรียบลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการล้างด้วยก๊อกน้ำ
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ขนาด
ทำความสะอาดง่าย
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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