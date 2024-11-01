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  • น้ำผลไม้สดๆ พร้อมกับเส้นใยที่ถูกใจคุณ น้ำผลไม้สดๆ พร้อมกับเส้นใยที่ถูกใจคุณ น้ำผลไม้สดๆ พร้อมกับเส้นใยที่ถูกใจคุณ
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    Avance Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

    HR1922/20

    น้ำผลไม้สดๆ พร้อมกับเส้นใยที่ถูกใจคุณ

    เทคโนโลยี FiberBoost ให้คุณเลือกเนื้อสัมผัสของน้ำผลไม้ที่ต้องการด้วยการสลับปุ่ม ตั้งแต่น้ำผลไม้แยกกากที่ให้ความสดชื่น ไปจนถึงน้ำผลไม้แบบข้นกว่าที่มีเส้นใยสูงสุดถึง 50%

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    Avance Collection เครื่องสกัดน้ำผลไม้

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    น้ำผลไม้สดๆ พร้อมกับเส้นใยที่ถูกใจคุณ

    สามารถเลือกสกัดแบบมีเส้นใยที่เพิ่มได้สูงสุดถึง 50%

    • เทคโนโลยี FiberBoost
    • QuickClean
    • ท่อขนาด XXL ความจุ 3 ลิตร
    • 1200 วัตต์
    เทคโนโลยี FiberBoost ที่ให้เส้นใยผลไม้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 50%

    เทคโนโลยี FiberBoost ที่ให้เส้นใยผลไม้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 50%

    เทคโนโลยี FiberBoost ให้คุณเลือกเนื้อสัมผัสของน้ำผลไม้ที่ต้องการด้วยการสลับปุ่ม ตั้งแต่น้ำผลไม้แยกกากที่ให้ความสดชื่น ไปจนถึงน้ำผลไม้แบบข้นกว่าที่มีเส้นใยสูงสุดถึง 50% การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความเร็วคงที่ที่ได้รับการควบคุมอย่างชาญฉลาดร่วมกับการออกแบบตะแกรงแบบเฉพาะ ช่วยให้สามารถเลือกปริมาณเส้นใยในน้ำผลไม้ได้มากหรือน้อยตามต้องการ เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับรสชาติที่ชื่นชอบ

    กากจะตกลงในภาชนะใบเดียวโดยอัตโนมัติ

    กากจะตกลงในภาชนะใบเดียวโดยอัตโนมัติ

    ด้วยดีไซน์ทรงกลมที่ไร้ซอกมุม เศษกากทั้งหมดจึงถูกรวบรวมไว้ในภาชนะเก็บกากอย่างหมดจด

    ช่องใส่ผลไม้ขนาด XXL (80 มม.)

    ช่องใส่ผลไม้ขนาด XXL (80 มม.)

    ประหยัดเวลาและเริ่มคั้นน้ำผลไม้ได้เร็วขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องหั่นผักและผลไม้ส่วนใหญ่เพื่อใส่เครื่องคั้นน้ำผลไม้นี้อีกต่อไป เพียงใส่ลงในช่องใส่ผลไม้ขนาด 80 มม. แล้วเพลิดเพลินไปกับสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน

    ตะแกรงที่ทำความสะอาดง่าย

    ตะแกรงที่ทำความสะอาดง่าย

    ด้วยตะแกรงที่ขัดเงา ทำให้ทำความสะอาดเศษกากได้ง่ายเพียงใช้ฟองน้ำล้างจาน

    ระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อเคาน์เตอร์ที่สะอาดหมดจด

    ระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อเคาน์เตอร์ที่สะอาดหมดจด

    ระบบป้องกันน้ำหยดในตัวช่วยให้คุณสามารถหยุดใช้งานระหว่างการคั้นน้ำผลไม้ได้โดยไม่ทำให้เคาน์เตอร์เลอะเทอะ เพียงหมุนหัวจ่ายเพื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันน้ำหยด

    เพียงเทน้ำลงไปเพื่อล้างล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว

    เพียงเทน้ำลงไปเพื่อล้างล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว

    ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณล้างเครื่องสกัดน้ำผลไม้ได้อย่างรวดเร็วระหว่างการคั้นน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ หรือหลังใช้งาน เพียงเทน้ำลงในตัวกดผลไม้เพื่อสร้างน้ำพุที่ช่วยล้างเศษกากที่เหลืออยู่

    เงียบยิ่งขึ้น

    เงียบยิ่งขึ้น

    มอเตอร์รุ่นใหม่มีเสียงและการสั่นสะเทือนที่ต่ำลง ทำให้ปั่นน้ำผลไม้ได้เงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้น

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบอย่างรอบคอบ ทำให้คุณสามารถประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    มอเตอร์ 1200 วัตต์ที่ทรงพลัง

    สกัดน้ำจากผักและผลไม้แข็งที่มีเปลือกแข็งที่สุดได้อย่างง่ายดายด้วยพลังมอเตอร์ 1200 วัตต์

    คั้นน้ำผลไม้ได้ถึง 3 ลิตรในครั้งเดียว

    คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 3 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากที่บรรจุกาก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • เหยือก
      • ตำราอาหาร

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      กำลังไฟ
      1200  W
      ความยาวสายไฟ
      1  m
      ความจุเหยือก
      1  l
      ความจุของภาชนะบรรจุกาก
      2.1  l

    • ดีไซน์

      สี
      สีเมทัลลิก

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยxกxส)
      550 x 320 x 330  mm
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      296 x 250 x 432  mm
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      4.7  kg
      เส้นผ่านศูนย์กลางช่องใส่ผลไม้
      80  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Quickclean
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      2.

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      โลหะ
      เหยือก
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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