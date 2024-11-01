HR1922/20
น้ำผลไม้สดๆ พร้อมกับเส้นใยที่ถูกใจคุณ
เทคโนโลยี FiberBoost ให้คุณเลือกเนื้อสัมผัสของน้ำผลไม้ที่ต้องการด้วยการสลับปุ่ม ตั้งแต่น้ำผลไม้แยกกากที่ให้ความสดชื่น ไปจนถึงน้ำผลไม้แบบข้นกว่าที่มีเส้นใยสูงสุดถึง 50%ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี FiberBoost ให้คุณเลือกเนื้อสัมผัสของน้ำผลไม้ที่ต้องการด้วยการสลับปุ่ม ตั้งแต่น้ำผลไม้แยกกากที่ให้ความสดชื่น ไปจนถึงน้ำผลไม้แบบข้นกว่าที่มีเส้นใยสูงสุดถึง 50% การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความเร็วคงที่ที่ได้รับการควบคุมอย่างชาญฉลาดร่วมกับการออกแบบตะแกรงแบบเฉพาะ ช่วยให้สามารถเลือกปริมาณเส้นใยในน้ำผลไม้ได้มากหรือน้อยตามต้องการ เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับรสชาติที่ชื่นชอบ
ด้วยดีไซน์ทรงกลมที่ไร้ซอกมุม เศษกากทั้งหมดจึงถูกรวบรวมไว้ในภาชนะเก็บกากอย่างหมดจด
ประหยัดเวลาและเริ่มคั้นน้ำผลไม้ได้เร็วขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องหั่นผักและผลไม้ส่วนใหญ่เพื่อใส่เครื่องคั้นน้ำผลไม้นี้อีกต่อไป เพียงใส่ลงในช่องใส่ผลไม้ขนาด 80 มม. แล้วเพลิดเพลินไปกับสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน
ด้วยตะแกรงที่ขัดเงา ทำให้ทำความสะอาดเศษกากได้ง่ายเพียงใช้ฟองน้ำล้างจาน
ระบบป้องกันน้ำหยดในตัวช่วยให้คุณสามารถหยุดใช้งานระหว่างการคั้นน้ำผลไม้ได้โดยไม่ทำให้เคาน์เตอร์เลอะเทอะ เพียงหมุนหัวจ่ายเพื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันน้ำหยด
ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณล้างเครื่องสกัดน้ำผลไม้ได้อย่างรวดเร็วระหว่างการคั้นน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ หรือหลังใช้งาน เพียงเทน้ำลงในตัวกดผลไม้เพื่อสร้างน้ำพุที่ช่วยล้างเศษกากที่เหลืออยู่
มอเตอร์รุ่นใหม่มีเสียงและการสั่นสะเทือนที่ต่ำลง ทำให้ปั่นน้ำผลไม้ได้เงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้น
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ถูกออกแบบอย่างรอบคอบ ทำให้คุณสามารถประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สกัดน้ำจากผักและผลไม้แข็งที่มีเปลือกแข็งที่สุดได้อย่างง่ายดายด้วยพลังมอเตอร์ 1200 วัตต์
คุณสามารถคั้นน้ำผลไม้ได้มากถึง 3 ลิตรในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเทกากออกจากที่บรรจุกาก
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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