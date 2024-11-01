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  • มอบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแก้วของคุณ มอบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแก้วของคุณ มอบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแก้วของคุณ

    Avance Collection เครื่องคั้นน้ำผลไม้ MicroMasticating

    HR1947/30

    มอบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแก้วของคุณ

    ด้วยเทคโนโลยี MicroMasticating อันล้ำสมัยของ Philips ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดผลไม้และผักได้ละเอียดสูงสุดถึงขั้นเซลล์ และใช้เวลาในการเตรียมการสกัดน้อยลงด้วยช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ และหลังจากการคั้นเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ทุกส่วนสามารถแยกออกมาล้างทำความสะอาดได้

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    Avance Collection เครื่องคั้นน้ำผลไม้ MicroMasticating

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    มอบสิ่งที่ดีที่สุดลงในแก้วของคุณ

    MicroMasticating สกัดคั้นน้ำผลได้สูงสุดถึง 90%* ของผลไม้

    • สกัดน้ำผลได้สูงสุดถึง 90%
    • ทำความสะอาดได้รวดเร็ว ภายใน 60 วินาที
    • รูปทรงเพรียวบาง ทำจากโลหะ
    • เลือกความเข้มข้นของน้ำได้ 2 แบบ
    MicroMasticating สกัดคั้นน้ำผลได้สูงสุดถึง 90%* ของผลไม้

    MicroMasticating สกัดคั้นน้ำผลได้สูงสุดถึง 90%* ของผลไม้

    ผลไม้และผักมีเซลล์นับพันๆ เซลล์ที่กักเก็บน้ำ วิตามินและสารอาหารที่สำคัญอื่นๆ เทคโนโลยี MicroMasticating ที่ล้ำสมัยของ Philips ได้รับการออกแบบมาให้เปิดเซลล์เพื่อคั้นส่วนผสมโปรดของคุณออกมาให้มากที่สุด และช่วยให้คุณสกัดน้ำผลได้สูงสุดถึง 90%* ของผลไม้ลงในแก้วโดยไม่ต้องทิ้งไป

    สกัดน้ำผักผลไม้ได้ทุกรสชาติที่คุณโปรดปราน รวมทั้งกล้วยและมะม่วง

    สกัดน้ำผักผลไม้ได้ทุกรสชาติที่คุณโปรดปราน รวมทั้งกล้วยและมะม่วง

    ทำน้ำผักผลไม้อร่อยๆ ที่ดีต่อสุขภาพจากผลไม้เนื้อนิ่มและผักเนื้อแข็ง คุณสามารถสกัดส่วนผสมที่ชื่นชอบทั้งหมดได้และใช้ผลิตภัณฑ์นี้แม้แต่สำหรับส่วนผสมที่มีแป้งมากเป็นพิเศษซึ่งปกติจะคั้นน้ำได้ยาก เช่น กล้วยหรือมะม่วง

    รวมถึงใบผัก ผลไม้ดิบ และถั่วในเครื่องดื่มของคุณ

    รวมถึงใบผัก ผลไม้ดิบ และถั่วในเครื่องดื่มของคุณ

    ใบผัก ผลไม้ดิบมีเส้นใยมากมาย เป็นส่วนผสมที่ดีเยี่ยมสำหรับน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพสามารถสกัดได้ในเครื่องนี้ รวมถึงต้นข้าวสาลี ผักขม และส่วนผสมอื่นๆ มีที่บทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพก็สามารถสกัดคั้นได้ด้วยเทคโนโลยี MicroMasticating นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มถั่วบางชนิด เช่น อัลมอนด์ เพื่อทำนมอัลมอนด์

    ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าจะสกัดน้ำผักผลไม้จนหยาดหยดสุดท้ายออกมา

    ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าจะสกัดน้ำผักผลไม้จนหยาดหยดสุดท้ายออกมา

    ฟังก์ชันล้างล่วงหน้าคือโปรแกรมพิเศษที่จะสกัดน้ำจนหยาดหยดสุดท้ายออกจากเครื่องสกัด พร้อมทั้งทำความสะอาดภายในเครื่องไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากผักผลไม้ และไม่ทำให้น้ำผักผลไม้อันมีค่าต้องกลายเป็นกากในกระบวนการทำความสะอาด

    ถอดชิ้นส่วนออกได้ง่ายและล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในครัว

    ถอดชิ้นส่วนออกได้ง่ายและล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในครัว

    ด้วยอะไหล่ที่ไม่มีขอบและได้รับการออกแบบมาให้ถอดออกได้ง่าย คุณจึงทำความสะอาดได้เครื่องสกัดน้ำผลไม้นี้ได้ง่ายโดยใช้น้ำประปาเท่านั้น การที่ไม่มีขอบคม จึงทำให้เส้นใยและเศษอาหารจากส่วนผสมถูกล้างออกไปได้ในเวลาเพียงวินาที

    การออกแบบโดยไม่ใช้กระชอนที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ใน 1 นาที

    การออกแบบโดยไม่ใช้กระชอนที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ใน 1 นาที

    การออกแบบโดยไม่ใช้กระชอนที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้น้ำไหลลงในแก้วได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านตะแกรงที่ทำหน้ากรองสิ่งที่ไม่ต้องการจากน้ำ ซึ่งทำความสะอาดได้ง่ายมากจนคุณไม่ต้องใช้แปรงขัดเลย

    ระบบป้องกันน้ำหยดใหม่ช่วยให้เคาน์เตอร์ของคุณสะอาดอยู่เสมอ

    ระบบป้องกันน้ำหยดใหม่ช่วยให้เคาน์เตอร์ของคุณสะอาดอยู่เสมอ

    ระบบป้องกันน้ำหยดของเครื่องช่วยให้คุณสามารถหยุดช่วงที่รินน้ำได้และทำให้เคาน์เตอร์สะอาดอยู่เสมอ เพียงแค่กดด้านล่างของช่องรินน้ำผักผลไม้ เครื่องจะหยุดรินน้ำโดยที่ไม่ทำให้นิ้วของคุณเปียกเลย

    เครื่องเพรียวบางพร้อมชิ้นส่วนที่ประกอบครบทั้งหมด

    เครื่องเพรียวบางพร้อมชิ้นส่วนที่ประกอบครบทั้งหมด

    การออกแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยความกว้าง 11 ซม. ช่วยให้คุณวางเครื่องนี้บนเคาน์เตอร์ได้เสมอ จึงพร้อมสำหรับการสกัดน้ำผักผลไม้ได้ทุกเวลา ใช้พื้นที่เก็บและพื้นที่ใช้งานเพียงเล็กน้อยเพราะทุกอย่างประกอบอยู่ในตัวเครื่องแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบภายนอกใดๆ อีกเมื่อสกัดน้ำผักผลไม้

    สกัดน้ำผลไม้ลงในแก้วได้ทันที

    สกัดน้ำผลไม้ลงในแก้วได้ทันที

    สกัดน้ำผลไม้ลงในแก้วได้ทันที คุณจึงเลือกแก้วแต่ละใบได้ตามที่สมาชิกในครอบครัวต้องการ โดยไม่ต้องใช้หรือทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นและช่วยให้เคาน์เตอร์ของคุณสะอาดอยู่เสมอ

    พร้อมตำราสูตรที่น่าสนใจ

    พร้อมตำราสูตรที่น่าสนใจ

    การเลือกสูตรและส่วนผสมคือองค์ประกอบสำคัญในประสบการณ์การสกัดน้ำผักผลไม้ของคุณ ในตำรา เรามี 40 สูตรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมคำแนะนำสำหรับคุณอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่คุณจะได้รับจากสูตรต่างๆ เหล่านี้

    ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้สามารถเก็บไว้ในภาชนะบรรจุกาก

    ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้สามารถเก็บไว้ในภาชนะบรรจุกาก

    ชิ้นส่วนเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ทั้งหมดมีขนาดเล็กลงสามารถถอดได้ เช่น ถาด ที่ดัน และเหยือกน้ำสามารถเก็บไว้ในภาชนะบรรจุกากได้ คุณจึงเก็บชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยและรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนเมื่อต้องการใช้เครื่องในครั้งต่อไป

    เตรียมการน้อยลงด้วยช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ขึ้น 2เท่า

    เตรียมการน้อยลงด้วยช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ขึ้น 2เท่า

    ช่องใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ทำให้คุณสกัดน้ำผลไม้โดยไร้ความยุ่งยาก ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้จะช่วยให้คุณได้น้ำผลไม้ที่เปี่ยมด้วยสารอาหารภายในเวลาไม่นาน โดยใช้เวลาในการเตรียมการเพียงเล็กน้อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • แผ่นกรอง
      • เหยือก
      • ตำราอาหาร

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1  m
      กำลังไฟ
      200  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50-60  Hz
      ความจุของโถ
      1  l
      ความจุของภาชนะบรรจุกาก
      1  l
      รอบต่อนาที
      300 RPM

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำเมทัลลิก

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ฐานกันลื่น
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • ตัวล็อกเพื่อความปลอดภัย
      • Quickclean

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      ล็อคโลหะเพื่อความปลอดภัย
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      พลาสติก
      วัสดุของภาชนะใส่ของเสีย
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

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