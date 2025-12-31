ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน

ยกเลิกการผลิต

เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัด

HR2021/70

เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน

เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดที่สุดในโลกที่ใช้งานได้ครบถ้วน เมื่อใส่โถขนาดใหญ่เข้าไปในช่องบนฐานของเครื่องปั่น Philips จะทำให้โถมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานก็ประทับใจไม่แพ้กันด้วยใบมีดฟันปลา 5 แฉก และมอเตอร์ขนาด 400 วัตต์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดทำให้จัดเก็บง่าย

เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน

  • 400W

  • โถพลาสติก 1.75 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

  • ง่ายต่อการจัดเก็บ

วางโถไว้บนฐาน

วางโถไว้บนฐาน

เมื่อวางโถเข้าที่ดีแล้ว จะใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

ที่เก็บสายไฟ

ที่เก็บสายไฟ

ที่เก็บสายไฟในตัวเครื่องเพื่อการจัดเก็บทีสะดวกของเครื่องปั่นในครัวของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี