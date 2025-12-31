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HR2021/70
เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน
เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดที่สุดในโลกที่ใช้งานได้ครบถ้วน เมื่อใส่โถขนาดใหญ่เข้าไปในช่องบนฐานของเครื่องปั่น Philips จะทำให้โถมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานก็ประทับใจไม่แพ้กันด้วยใบมีดฟันปลา 5 แฉก และมอเตอร์ขนาด 400 วัตต์
400W
โถพลาสติก 1.75 ลิตร
พร้อมโถบดแห้ง
ง่ายต่อการจัดเก็บ
เมื่อวางโถเข้าที่ดีแล้ว จะใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป
โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก
ที่เก็บสายไฟในตัวเครื่องเพื่อการจัดเก็บทีสะดวกของเครื่องปั่นในครัวของคุณ
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