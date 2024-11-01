HR2056/00
สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน
Philips เท่านั้นที่มอบเครื่องปั่นที่คุณวางใจและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำสมูทตี้เนื้อเนียน ซอสเนื้อละเอียด เครื่องปรุงอาหาร และน้ำแข็งที่บดอย่างดีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.2 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1 ลิตร
ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก เพื่อการผสมคลุกเคล้าที่มีประสิทธิภาพ ใบมีดที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้จะผสมผลานและตัดส่วนผสมทั้งแข็งและอ่อน ช่วยให้ได้สมูทตี้และซอสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัว
เลือก "ฟังก์ชันการปั่น" หรือ "ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ" ด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว
สามารถใช้ระบบการเก็บสายไฟที่อยู่ใต้ตัวเครื่องโถปั่นได้อย่างสะดวก และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้
มอเตอร์เครื่องปั่น Philips ของคุณได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันภาวะความร้อนสูงเกินไปและภาวะกระแสไฟฟ้าไหลเกินขณะการใช้งาน
ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์นี้ตลอด 2 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจว่า มีผลิตภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานสำหรับการใช้งานทุกๆ วัน
มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตั้งแต่สมูทตี้ในตอนเช้า ไปจนถึงซอสและน้ำแข็งบดก็ล้วนแต่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ
ความเร็ว 1 ระดับสำหรับการผสมที่ทรงพลังและปุ่มปั่นชั่วชณะสำหรับการบดน้ำแข็ง
ด้ามจับแบบใหม่มีที่จับนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้จับและถือได้ง่าย
โถบดสำหรับบดส่วนผสมต่างๆ เช่น เครื่องเทศ ถั่ว และเมล็ดกาแฟ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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