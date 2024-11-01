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  • สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน

    Daily Collection เครื่องปั่น

    HR2056/00

    สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน

    Philips เท่านั้นที่มอบเครื่องปั่นที่คุณวางใจและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำสมูทตี้เนื้อเนียน ซอสเนื้อละเอียด เครื่องปรุงอาหาร และน้ำแข็งที่บดอย่างดี

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    Daily Collection เครื่องปั่น

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    สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ซอสและน้ำแข็งบดสำหรับทุกวัน

    ด้วยกำลังไฟ 450 วัตต์และระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

    • 450W
    • โถพลาสติก 1 ลิตร
    • ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก
    • พร้อมโถบดแห้ง
    โถพลาสติกทนต่อการแตกร้าว

    โถพลาสติกทนต่อการแตกร้าว

    ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.2 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1 ลิตร

    ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

    ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

    ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก เพื่อการผสมคลุกเคล้าที่มีประสิทธิภาพ ใบมีดที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้จะผสมผลานและตัดส่วนผสมทั้งแข็งและอ่อน ช่วยให้ได้สมูทตี้และซอสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัว

    ปุ่มหมุนช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย

    ปุ่มหมุนช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย

    เลือก "ฟังก์ชันการปั่น" หรือ "ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ" ด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว

    ที่เก็บสายไฟในตัว

    ที่เก็บสายไฟในตัว

    สามารถใช้ระบบการเก็บสายไฟที่อยู่ใต้ตัวเครื่องโถปั่นได้อย่างสะดวก และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้

    พร้อมการป้องกันการเกิดอุณหภูมิร้อนจัด

    พร้อมการป้องกันการเกิดอุณหภูมิร้อนจัด

    มอเตอร์เครื่องปั่น Philips ของคุณได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันภาวะความร้อนสูงเกินไปและภาวะกระแสไฟฟ้าไหลเกินขณะการใช้งาน

    รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์นี้ตลอด 2 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจว่า มีผลิตภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานสำหรับการใช้งานทุกๆ วัน

    มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

    มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

    มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตั้งแต่สมูทตี้ในตอนเช้า ไปจนถึงซอสและน้ำแข็งบดก็ล้วนแต่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

    ความเร็ว 1 ระดับมีปุ่มปั่นชั่วขณะสำหรับทั้งส่วนผสมที่อ่อนและแข็งเช่นน้ำแข็ง

    ความเร็ว 1 ระดับสำหรับการผสมที่ทรงพลังและปุ่มปั่นชั่วชณะสำหรับการบดน้ำแข็ง

    ที่จับยึดด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสบาย

    ด้ามจับแบบใหม่มีที่จับนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้จับและถือได้ง่าย

    โถบดสำหรับบดส่วนผสมต่างๆ

    โถบดสำหรับบดส่วนผสมต่างๆ เช่น เครื่องเทศ ถั่ว และเมล็ดกาแฟ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • โถ
      • โถบดแห้ง

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      450  W
      ความจุของโถ
      1  l

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      1
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

    • การตกแต่ง

      วัสดุผลิตใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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