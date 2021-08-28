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บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
Philips เท่านั้นที่มอบเครื่องปั่นที่คุณวางใจและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำสมูทตี้เนื้อเนียน ซอสเนื้อละเอียด เครื่องปรุงอาหาร และน้ำแข็งที่บดอย่างดี
450 วัตต์
โถพลาสติก 1 ลิตร
ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก
พร้อมโถบดและโถเสริม
มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตั้งแต่สมูทตี้ในตอนเช้า ไปจนถึงซอสและน้ำแข็งบดก็ล้วนแต่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ
หลีกเลี่ยงการแตกร้าวด้วยโถพลาสติกเสริมความแข็งแรงทั้งสองใบนี้ โดยโถแต่ละใบมีความจุรวม 1.2 ลิตร และความจุใช้งานจริง 1 ลิตร
ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก เพื่อการผสมคลุกเคล้าที่มีประสิทธิภาพ ใบมีดที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้จะผสมผลานและตัดส่วนผสมทั้งแข็งและอ่อน ช่วยให้ได้สมูทตี้และซอสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัว
4.7
จาก 5
14
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
sakkarin
28/08/2021
ประเทศไทย
การใช้งานดี. ใช้งานได้นานเกิน2ปี
ชอบคับใช้ทน. และใช้ดี. สวยงามคับ. ปั่นได้ทุกรูปแบบ
ข้อดี
ทนทาน
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/91 Blender
Date of Use 2019-08-28
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/91 Blender
Date of Use 2019-08-28
Noiphoto
09/06/2021
ประเทศไทย
ดีมาก
ใช้งานได้ตามความต้องการที่จะซื้อ สินค้าดีคุณภาพดี คุ้มราคา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 เครื่องปั่น
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 เครื่องปั่น
dustycleaning
16/08/2021
Singapore
พนักงานฟิลิปส์
Good Blender for Daily Use
[Employee of philipsglobal] Blender is great! I like how it is very easy to use. It is relatively loud like all blenders, and the affordability makes it a good trade-off. Motor is good, it has good crush ability. I love how it does not get stuck easily. The different sizes provided are great depending on my usage. Easy to wash too. A good product overall!
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 Blender
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 Blender
ขนาดน้ำแข็ง: 2.5 x 2.5 x 2.5 ซม. โดยใช้ฟังก์ชัน 'Pulse’ (ปั่นชั่วขณะ)