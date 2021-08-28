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ทุกรุ่น

  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*
  • บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่น

HR2059/90

4.7

| (14) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*

Philips เท่านั้นที่มอบเครื่องปั่นที่คุณวางใจและใช้งานได้ยาวนาน พร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำสมูทตี้เนื้อเนียน ซอสเนื้อละเอียด เครื่องปรุงอาหาร และน้ำแข็งที่บดอย่างดี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยกำลังไฟ 450 วัตต์และระบบกันความร้อนมอเตอร์สูงเกินไป

บดน้ำแข็ง 8 ก้อนได้ใน 1 นาที*

  • 450 วัตต์

  • โถพลาสติก 1 ลิตร

  • ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

  • พร้อมโถบดและโถเสริม

มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

มอเตอร์พลังแรง 450 วัตต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตั้งแต่สมูทตี้ในตอนเช้า ไปจนถึงซอสและน้ำแข็งบดก็ล้วนแต่กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

โถพลาสติกที่ทนต่อการแตกร้าว 2 ใบ

หลีกเลี่ยงการแตกร้าวด้วยโถพลาสติกเสริมความแข็งแรงทั้งสองใบนี้ โดยโถแต่ละใบมีความจุรวม 1.2 ลิตร และความจุใช้งานจริง 1 ลิตร

ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก

ใบมีดสแตนเลสสตีล 4 แฉก เพื่อการผสมคลุกเคล้าที่มีประสิทธิภาพ ใบมีดที่ได้รับการออกแบบใหม่นี้จะผสมผลานและตัดส่วนผสมทั้งแข็งและอ่อน ช่วยให้ได้สมูทตี้และซอสที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.7

จาก 5

14

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

28/08/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

การใช้งานดี. ใช้งานได้นานเกิน2ปี

ชอบคับใช้ทน. และใช้ดี. สวยงามคับ. ปั่นได้ทุกรูปแบบ

ข้อดี

ทนทาน

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/91 Blender

Date of Use 2019-08-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/91 Blender

Date of Use 2019-08-28

09/06/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีมาก

ใช้งานได้ตามความต้องการที่จะซื้อ สินค้า​ดีคุณ​ภาพดี คุ้ม​ราคา​

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 เครื่องปั่น

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 เครื่องปั่น

16/08/2021

Singapore

Singapore

พนักงานฟิลิปส์

Good Blender for Daily Use

[Employee of philipsglobal] Blender is great! I like how it is very easy to use. It is relatively loud like all blenders, and the affordability makes it a good trade-off. Motor is good, it has good crush ability. I love how it does not get stuck easily. The different sizes provided are great depending on my usage. Easy to wash too. A good product overall!

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 Blender

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2059/90 Blender

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ขนาดน้ำแข็ง: 2.5 x 2.5 x 2.5 ซม. โดยใช้ฟังก์ชัน 'Pulse’ (ปั่นชั่วขณะ)