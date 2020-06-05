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ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน
เครื่องปั่น Philips นี้คือตัวช่วยในการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้คุณทุกวัน ไม่ว่าจะทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ ซุปโฮมเมด หรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ ด้วยกำลังมอเตอร์ 600 วัตต์ พร้อมระดับความเร็วที่ปรับได้ และโถบดแบบคลิกออน ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัดในทุกๆ เมนู
600 วัตต์
โถพลาสติก 2 ลิตร
พร้อมตัวกรอง โถบด และเครื่องบดสับ
5 ระดับความเร็ว พร้อมฟังก์ชัน 'Pulse’ (ปั่นชั่วขณะ)
ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นด้วยที่กรองแยกกากและเมล็ดออกจากน้ำผลไม้
เอกลักษณ์เฉพาะด้วยโถบดแบบ Click-on ที่สามารถบดถั่วเปลือกแข็งและนิ่มได้อย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมเครื่องปั่น Philips ทำให้เครื่องปั่นทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องบดสับนี้สามารถบดผัก เช่น หัวหอม สมุนไพร ถั่ว และเนื้อสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ได้
5.0
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
matrix69
05/06/2020
Malaysia
escelent
strong, reliable, I have been using it for 11 years
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender
Date of Use 2018-06-05
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender
Date of Use 2018-06-05
carl
22/02/2017
Malaysia
This blender lasted 6 years of daily use.
This blender lasted 6 years of daily use. Great design and safety features. Recently it stop working properly. Some problem with the safety features. If I bypass the safety features it till work but decided to get a new blender Philips HR2120 with glass jar. The great thing is that the old blender jar works with the HR2120.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender