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  • ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

เครื่องปั่น

HR2068/20

5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

เครื่องปั่น Philips นี้คือตัวช่วยในการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้คุณทุกวัน ไม่ว่าจะทำน้ำผลไม้ที่สดใหม่ ซุปโฮมเมด หรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ ด้วยกำลังมอเตอร์ 600 วัตต์ พร้อมระดับความเร็วที่ปรับได้ และโถบดแบบคลิกออน ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัดในทุกๆ เมนู

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ปั่นสมูทตี้สุดเข้มข้น ซุปแสนอร่อย และน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

ความหลากหลายที่สดใหม่ทุกวัน

  • 600 วัตต์

  • โถพลาสติก 2 ลิตร

  • พร้อมตัวกรอง โถบด และเครื่องบดสับ

  • 5 ระดับความเร็ว พร้อมฟังก์ชัน 'Pulse’ (ปั่นชั่วขณะ)

ที่กรองสำหรับทำน้ำผลไม้ไร้กาก

ที่กรองสำหรับทำน้ำผลไม้ไร้กาก

ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นด้วยที่กรองแยกกากและเมล็ดออกจากน้ำผลไม้

โถบดแห้ง

โถบดแห้ง

เอกลักษณ์เฉพาะด้วยโถบดแบบ Click-on ที่สามารถบดถั่วเปลือกแข็งและนิ่มได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องสับสำหรับสับส่วนผสมหลากหลาย

เครื่องสับสำหรับสับส่วนผสมหลากหลาย

อุปกรณ์เสริมเครื่องปั่น Philips ทำให้เครื่องปั่นทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องบดสับนี้สามารถบดผัก เช่น หัวหอม สมุนไพร ถั่ว และเนื้อสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

05/06/2020

Malaysia

Malaysia

escelent

strong, reliable, I have been using it for 11 years

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender

Date of Use 2018-06-05

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender

Date of Use 2018-06-05

22/02/2017

Malaysia

Malaysia

This blender lasted 6 years of daily use.

This blender lasted 6 years of daily use. Great design and safety features. Recently it stop working properly. Some problem with the safety features. If I bypass the safety features it till work but decided to get a new blender Philips HR2120 with glass jar. The great thing is that the old blender jar works with the HR2120.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2068/20 Blender

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