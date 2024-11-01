HR2095/30
การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ
เครื่องปั่น Philips มีระบบ ProBlend 6 และมอเตอร์กำลังไฟ 700 วัตต์ สามารถสร้างสรรค์งานปั่นได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลไม้/ผัก และน้ำแข็ง ด้วยฟังก์ชันความเร็วการปั่นหลายระดับที่ช่วยปั่น บด และตัดได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบตามความละเอียดที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
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ใบมีดที่ได้รับการปรับให้เอียงในโถปั่นจะสร้างการปั่นและผสมส่วนผสมในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มอเตอร์ 700 วัตต์อันแข็งแรงเพื่อการปั่น การผสม และการบดอย่างมีประสิทธิภาพ
โถปั่น 2 ลิตรทำจากแก้วคุณภาพสูง ซึ่งป้องกันการขีดข่วน และสามารถใช้งานกับส่วนผสมที่อุณหภูมิสูงได้
เอกลักษณ์เฉพาะด้วยปุ่มหมุนควบคุมความเร็วของเครื่องปั่น
ปุ่ม Pulse สำหรับควบคุมการทำงานตามที่ต้องการ และปุ่มสมูทตี้สำหรับการทำสมูทตี้ที่อร่อยที่สุดในปุ่มเดียว
ไม้พายขนาดเหมาะมือของเครื่องปั่น Philips ช่วยให้ทำการคนได้อย่างปลอดภัยขณะกำลังปั่นส่วนผสม
ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด
อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้ในเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด
เครื่องปั่น Philips พร้อมเทคโนโลยี ProBlend 6 อันล้ำสมัย เพื่อให้ได้การปั่นผลไม้ การหั่นผัก และการบดน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
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