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  • การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ
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    Avance Collection เครื่องปั่น

    HR2095/30

    การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ

    เครื่องปั่น Philips มีระบบ ProBlend 6 และมอเตอร์กำลังไฟ 700 วัตต์ สามารถสร้างสรรค์งานปั่นได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลไม้/ผัก และน้ำแข็ง ด้วยฟังก์ชันความเร็วการปั่นหลายระดับที่ช่วยปั่น บด และตัดได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบตามความละเอียดที่คุณต้องการ

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    Avance Collection เครื่องปั่น

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    การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ

    เทคโนโลยี ProBlend 6 ให้ผลลัพธ์ละเอียดยิ่งขึ้น 50%*

    • กำลังไฟ 700 วัตต์
    • โถแก้วขนาด 2 ลิตร
    • พร้อมไม้พาย
    • ProBlend 6
    การออกแบบโถเอียงมีความโดดเด่นเพื่อผสมส่วนผสมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

    การออกแบบโถเอียงมีความโดดเด่นเพื่อผสมส่วนผสมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

    ใบมีดที่ได้รับการปรับให้เอียงในโถปั่นจะสร้างการปั่นและผสมส่วนผสมในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

    พลังมอเตอร์แรง 700 วัตต์

    พลังมอเตอร์แรง 700 วัตต์

    มอเตอร์ 700 วัตต์อันแข็งแรงเพื่อการปั่น การผสม และการบดอย่างมีประสิทธิภาพ

    โถปั่นแก้วคุณภาพสูงขนาดใหญ่ที่สุด 2 ลิตร (1.5 ลิตร พร้อมอาหาร)

    โถปั่นแก้วคุณภาพสูงขนาดใหญ่ที่สุด 2 ลิตร (1.5 ลิตร พร้อมอาหาร)

    โถปั่น 2 ลิตรทำจากแก้วคุณภาพสูง ซึ่งป้องกันการขีดข่วน และสามารถใช้งานกับส่วนผสมที่อุณหภูมิสูงได้

    ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ

    ควบคุมความเร็วได้หลายระดับ

    เอกลักษณ์เฉพาะด้วยปุ่มหมุนควบคุมความเร็วของเครื่องปั่น

    หยุดชั่วคราวและสมูทตี้ด้วยปุ่มเดียว

    หยุดชั่วคราวและสมูทตี้ด้วยปุ่มเดียว

    ปุ่ม Pulse สำหรับควบคุมการทำงานตามที่ต้องการ และปุ่มสมูทตี้สำหรับการทำสมูทตี้ที่อร่อยที่สุดในปุ่มเดียว

    ไม้พายเพื่อการผสมส่วนผสมได้ง่าย

    ไม้พายเพื่อการผสมส่วนผสมได้ง่าย

    ไม้พายขนาดเหมาะมือของเครื่องปั่น Philips ช่วยให้ทำการคนได้อย่างปลอดภัยขณะกำลังปั่นส่วนผสม

    ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

    ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

    ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้ในเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด

    ProBlend ใบมีด 6 แฉกเพื่อการปั่นและตัดที่มีประสิทธิภาพ

    ProBlend ใบมีด 6 แฉกเพื่อการปั่นและตัดที่มีประสิทธิภาพ

    เครื่องปั่น Philips พร้อมเทคโนโลยี ProBlend 6 อันล้ำสมัย เพื่อให้ได้การปั่นผลไม้ การหั่นผัก และการบดน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      กำลังไฟ
      700  W
      ความยาวสายไฟ
      1  m
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุของโถ
      2.  l
      ความจุเหยือก
      2.  l
      ความจุสูง
      1.5  l

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ฐานกันลื่น
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      4)

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      อะลูมิเนียม
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      แก้ว

    Badge-D2C

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    • เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นหมายเลขหนึ่งของ Philips รุ่น HR2094

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