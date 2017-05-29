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ยกเลิกการผลิต
HR2097/00
การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ
เครื่องปั่น Philips มีใบมีด ProBlend 6 แฉกและมอเตอร์กำลังไฟ 800 วัตต์ สามารถสร้างสรรค์งานปั่นได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลไม้และผักไปจนถึงน้ำแข็ง ด้วยฟังก์ชันความเร็วการปั่นหลายระดับที่ช่วยปั่น บด และตัดได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบตามความละเอียดที่คุณต้องการ
800 วัตต์
โถสแตนเลสสตีล 2 ลิตร
พร้อมไม้พาย
ProBlend 6
เครื่องปั่น Philips พร้อมเทคโนโลยี ProBlend 6 อันล้ำสมัย เพื่อให้ได้การปั่นผลไม้ การหั่นผัก และการบดน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ใบมีดที่ได้รับการปรับให้เอียงในโถปั่นจะสร้างการปั่นและผสมส่วนผสมในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องปั่น Philips นี้ใช้มอเตอร์พลังแรง 800 วัตต์เพื่อประสิทธิภาพในการปั่น ผสม และบด
รางวัล
4.0
จาก 5
5
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꿈꾸는공주
29/05/2017
한국
ตรวจสอบผู้ซื้อ
얼음 파쇄기능이 탁월해서 가정용 또는 소규모 업소의 스무디용 좋음
타사의 800w급 스무디용으로 출력은 좋다고 판매원의 추천을 받아 구매 했다가 제빙기 얼음 파쇄가 되지않아 파쇄해서 넣어야만 스무디가 가능해서 너무 불편했습니다.. 그래서 좀더 편한 제품을 알아보던중 얼음 파쇄 기능이 있는 필립스의 HR2097을 발견하게 되어 구매 했는데.. 이게 물건이더군요.. 스무디 16온스컵 3잔정도 까지 가능하고.. 단 조금 아쉬운점은 1잔 정도의 적은 양은 2~3잔 만들때보다는 조금 미흡하게 갈리더라구요..
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더
이쁜내강생이
14/07/2014
한국
정말 사용하기 편리한 믹서기에요.^^
집에서도 스무디를 만들어먹을수있고 얼음이 갈린다는게 넘 좋아요.^^굿이에요.^^ 크기와디자인도 넘 맘에 들어요.^^ 강추합니다.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더
wim007
19/07/2018
ประเทศไทย
สินค้าใช้งานดีค่ะ
สินค้าใช้ดีค่ะ แต่ใช้ไประยะหนึ่งใบมีดจะเป็นสนิมตรงน็อตค่ะ หาซื้ออะไหล่ได้ที่ไหนคะ ทำไมต้องเป็นสนิมด้วย
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HR2097/00 เครื่องปั่น
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HR2097/00 เครื่องปั่น
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นหมายเลขหนึ่งของ Philips รุ่น HR2094