HR2102/03
การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
เครื่องปั่นคอลเลคชัน Daily จาก Philips พลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ด้วยโถปั่น 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉก เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้ และการเตรียมอาหาร เครื่องปั่นจะทำให้งานปั่นกลายเป็นเรื่องง่าย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
ใบมีดที่ได้รับการออกแบบมาใหม่จะทำการผสมและตัดส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำสมูทตี้สมบูรณ์แบบให้กับคุณและครอบครัว
ใช้อุปกรณ์เสริมที่บดสับขนาดเล็กเพื่อหั่นส่วนผสมชนิดนุ่มทุกชนิด เช่น สมุนไพร พริก หัวหอม และเนื้อ
ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ
คุณสามารถใช้โหมด "Pulse" (หยุดชั่วขณะ) เพื่อควบคุมระดับการปั่นและเวลาได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์แสดงการล็อคที่เรียบง่ายและจดจำได้ง่ายจะช่วยให้คุณทราบเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัย
การออกแบบปากพวยแบบใหม่จะป้องกันการรั่วไหลหลังจากเทลงในแก้ว
ด้ามจับแบบใหม่มีที่จับนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้จับและถือได้ง่าย
สามารถใช้ระบบการเก็บสายไฟที่อยู่ใต้ตัวเครื่องโถปั่นได้อย่างสะดวก และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน
พร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี
โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก
ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.5 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1.25 ลิตร
ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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