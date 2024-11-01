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  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

    Daily Collection เครื่องปั่น

    HR2102/03

    การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

    เครื่องปั่นคอลเลคชัน Daily จาก Philips พลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ด้วยโถปั่น 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉก เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้ และการเตรียมอาหาร เครื่องปั่นจะทำให้งานปั่นกลายเป็นเรื่องง่าย!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,290.00

    Daily Collection เครื่องปั่น

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    การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

    ด้วยใบมีดและมอเตอร์แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

    • 400 วัตต์
    • โถพลาสติก 1.5 ลิตร
    • พร้อมที่บดสับขนาดเล็ก
    • ใบมีดฟันปลาระดับ 5 ดาว
    มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์

    มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์

    มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

    ใบมีดฟันปลา 5 แฉกเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นและผสม

    ใบมีดฟันปลา 5 แฉกเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นและผสม

    ใบมีดที่ได้รับการออกแบบมาใหม่จะทำการผสมและตัดส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำสมูทตี้สมบูรณ์แบบให้กับคุณและครอบครัว

    ที่บดสับขนาดเล็กสำหรับสับส่วนผสมชนิดนุ่ม

    ที่บดสับขนาดเล็กสำหรับสับส่วนผสมชนิดนุ่ม

    ใช้อุปกรณ์เสริมที่บดสับขนาดเล็กเพื่อหั่นส่วนผสมชนิดนุ่มทุกชนิด เช่น สมุนไพร พริก หัวหอม และเนื้อ

    ความเร็วหลากหลายระดับสำหรับส่วนผสมที่แข็งและอ่อน

    ความเร็วหลากหลายระดับสำหรับส่วนผสมที่แข็งและอ่อน

    ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ

    ปุ่ม Pulse สำหรับการผสมและปั่นได้ดียิ่งขึ้น

    ปุ่ม Pulse สำหรับการผสมและปั่นได้ดียิ่งขึ้น

    คุณสามารถใช้โหมด "Pulse" (หยุดชั่วขณะ) เพื่อควบคุมระดับการปั่นและเวลาได้อย่างสะดวก

    สัญลักษณ์แสดงการล็อคเพื่อความพร้อมใช้งาน

    สัญลักษณ์แสดงการล็อคเพื่อความพร้อมใช้งาน

    สัญลักษณ์แสดงการล็อคที่เรียบง่ายและจดจำได้ง่ายจะช่วยให้คุณทราบเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัย

    ปรับปรุงการเทด้วยปากพวยแบบใหม่

    ปรับปรุงการเทด้วยปากพวยแบบใหม่

    การออกแบบปากพวยแบบใหม่จะป้องกันการรั่วไหลหลังจากเทลงในแก้ว

    ที่จับยึดด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสบาย

    ที่จับยึดด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสบาย

    ด้ามจับแบบใหม่มีที่จับนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้จับและถือได้ง่าย

    ที่เก็บสายไฟในตัว

    ที่เก็บสายไฟในตัว

    สามารถใช้ระบบการเก็บสายไฟที่อยู่ใต้ตัวเครื่องโถปั่นได้อย่างสะดวก และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน

    รับประกัน 2 ปี

    รับประกัน 2 ปี

    พร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี

    โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

    โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

    โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

    โถพลาสติกทนต่อการแตกร้าว

    ป้องกันการแตกร้าวด้วยโถปั่นพลาสติกทนแรงกระแทก โถปั่น 1.5 ลิตรมีความจุขณะทำงาน 1.25 ลิตร

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      PP
      สี
      ขาวและเบจ
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      โถเครื่องปั่น
      SAN

    • อุปกรณ์เสริม

      ที่บดสับขนาดเล็ก
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      400  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ความยาวสายไฟ
      0.85  m
      ความจุโถอเนกประสงค์
      L  L
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุที่บดสับขนาดเล็ก
      120  ml
      ความจุสูงสุดของโถ
      1.5 ลิตร

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      2 ระดับ พร้อมปุ่ม Pulse

    Badge-D2C

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