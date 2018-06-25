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  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
  • การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่น

HR2108/03

3

| (4) ตรวจดู

การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

เครื่องปั่นคอลเลคชัน Daily จาก Philips พลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ด้วยโถปั่น 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉก เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้ และการเตรียมอาหาร เครื่องปั่นจะทำให้งานปั่นกลายเป็นเรื่องง่าย!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยใบมีดและมอเตอร์แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย

  • 400W

  • โถพลาสติก 1.5 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

  • ใบมีดฟันปลาระดับ 5 ดาว

มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์

มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์

มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

ใบมีดฟันปลา 5 แฉกเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นและผสม

ใบมีดฟันปลา 5 แฉกเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นและผสม

ใบมีดที่ได้รับการออกแบบมาใหม่จะทำการผสมและตัดส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำสมูทตี้สมบูรณ์แบบให้กับคุณและครอบครัว

โถบดสำหรับส่วนผสมชนิดแข็ง

โถบดสำหรับส่วนผสมชนิดแข็ง

ใช้อุปกรณ์เสริมโถบดเพื่อบดส่วนผสมชนิดแข็ง เช่น เมล็ดกาแฟสด ถั่ว พริกแห้ง และพริกไทย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.0

จาก 5

4

ตรวจดู

3

25/06/2018

Malaysia

Malaysia

Ring rubber

Excellent product. Except for ring rubber. Where can i buy the ring rubber?

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender

20/11/2015

Malaysia

Malaysia

working as expected, Worth with 2 years warranty

it working nicely and as expected, even i messed the motor once. but then i send it to the service center and they manage to replace the internal part in very short time around less than 20 minutes waiting and my food processor live again till now.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender

08/08/2015

Malaysia

Malaysia

Nice design but spoil

I just using it once to blend an item for marination only can be use once only..

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender

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