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ยกเลิกการผลิต
HR2108/03
การทำอาหารและปั่นสมูทตี้สดใหม่เป็นเรื่องง่าย
เครื่องปั่นคอลเลคชัน Daily จาก Philips พลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ด้วยโถปั่น 1.5 ลิตร และใบมีดฟันปลา 5 แฉก เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้ และการเตรียมอาหาร เครื่องปั่นจะทำให้งานปั่นกลายเป็นเรื่องง่าย!
400W
โถพลาสติก 1.5 ลิตร
พร้อมโถบดแห้ง
ใบมีดฟันปลาระดับ 5 ดาว
มอเตอร์พลังแรง 400 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
ใบมีดที่ได้รับการออกแบบมาใหม่จะทำการผสมและตัดส่วนผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำสมูทตี้สมบูรณ์แบบให้กับคุณและครอบครัว
ใช้อุปกรณ์เสริมโถบดเพื่อบดส่วนผสมชนิดแข็ง เช่น เมล็ดกาแฟสด ถั่ว พริกแห้ง และพริกไทย
3.0
จาก 5
4
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Fathin
25/06/2018
Malaysia
Ring rubber
Excellent product. Except for ring rubber. Where can i buy the ring rubber?
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender
SyazwanIsa
20/11/2015
Malaysia
working as expected, Worth with 2 years warranty
it working nicely and as expected, even i messed the motor once. but then i send it to the service center and they manage to replace the internal part in very short time around less than 20 minutes waiting and my food processor live again till now.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender
Fazwan
08/08/2015
Malaysia
Nice design but spoil
I just using it once to blend an item for marination only can be use once only..
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2108/03 Blender