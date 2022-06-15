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  • Standard Product Photo Philips Blender

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เครื่องปั่น

HR2115/02

4.4

| (37) ตรวจดู | 91% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

เครื่องปั่นอเนกประสงค์จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุป หรือสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มอเตอร์กำลังไฟ 600 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับและที่กรองแยกกากเพิ่มความอเนกประสงค์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปั่นสมูทตี้เนื้อเนียน ซุปรสเลิศ และน้ำผลไม้เพื่อนสุขภาพ

เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

  • 600 วัตต์

  • โถพลาสติก 2 ลิตร

  • พร้อมโถบดอเนกประสงค์

  • ความเร็ว 5 ระดับและปั่นชั่วขณะ

มอเตอร์ 600 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ 600 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

ความเร็วหลากหลายระดับ

ความเร็วหลากหลายระดับ

ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ

ใบมีดฟันปลาที่มีความคมและความทนทานเป็นพิเศษ

ใบมีดฟันปลาที่มีความคมและความทนทานเป็นพิเศษ

บดและปั่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยใบมีดฟันปลาคมเป็นพิเศษและใช้ได้ยาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.4

จาก 5

37

ตรวจดู

91%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

15/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่น

เครื่องปั่นใช้งานง่าย แข็งแรง ปั่นได้ละเอียดแรง สมูสตี้ได้ สวยงาม ราคาโอเครมาก ถูกใจจ้า

ข้อดี

ปั่นแรง ทน

ข้อเสีย

ยังไม่พบข้อเสีย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-05-15

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-05-15

07/07/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ใช้ดีมากคะ

แนะนำเพื่อนคะ. ใช้ดีมากๆคะชอบๆ ปั่นละเอียด ใช้เวลาน้อย

ข้อดี

ปั่นแรงดี

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2019-06-07

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2019-06-07

12/05/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมาก

ประทับใจมากครับ แรงดี ปกติจะซื้อเครื่องถูกๆ มาใช้แต่ไม่ทน เครื่องนี้ไม่แพงเลยปั่นลุยเต็มที่ครับแรงไม่ตกเลยไม่ว่าจะปั่นอะไร ชอบมากๆ ครับ ไม่เสียใจที่ซื้อเลยครับ

ข้อดี

แรงดีแรงงไม่ตก ปั่นได้ทุกอย่าง ทนทาน

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2019-04-12

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2019-04-12

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