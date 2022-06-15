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ยกเลิกการผลิต
เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น
เครื่องปั่นอเนกประสงค์จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุป หรือสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มอเตอร์กำลังไฟ 600 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับและที่กรองแยกกากเพิ่มความอเนกประสงค์
600 วัตต์
โถพลาสติก 2 ลิตร
พร้อมโถบดอเนกประสงค์
ความเร็ว 5 ระดับและปั่นชั่วขณะ
มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ
บดและปั่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยใบมีดฟันปลาคมเป็นพิเศษและใช้ได้ยาวนาน
4.4
จาก 5
37
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91%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Lexxx1931
15/06/2022
ประเทศไทย
เครื่องปั่น
เครื่องปั่นใช้งานง่าย แข็งแรง ปั่นได้ละเอียดแรง สมูสตี้ได้ สวยงาม ราคาโอเครมาก ถูกใจจ้า
ข้อดี
ปั่นแรง ทน
ข้อเสีย
ยังไม่พบข้อเสีย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-05-15
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-05-15
นารี
07/07/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ใช้ดีมากคะ
แนะนำเพื่อนคะ. ใช้ดีมากๆคะชอบๆ ปั่นละเอียด ใช้เวลาน้อย
ข้อดี
ปั่นแรงดี
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2019-06-07
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2019-06-07
parp2515
12/05/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมาก
ประทับใจมากครับ แรงดี ปกติจะซื้อเครื่องถูกๆ มาใช้แต่ไม่ทน เครื่องนี้ไม่แพงเลยปั่นลุยเต็มที่ครับแรงไม่ตกเลยไม่ว่าจะปั่นอะไร ชอบมากๆ ครับ ไม่เสียใจที่ซื้อเลยครับ
ข้อดี
แรงดีแรงงไม่ตก ปั่นได้ทุกอย่าง ทนทาน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2019-04-12
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2115/02 เครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2019-04-12