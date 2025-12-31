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  • เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น
  • เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

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เครื่องปั่น

HR2117/02

เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

เครื่องปั่นอเนกประสงค์จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุป หรือสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มอเตอร์กำลังไฟ 600 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับและที่กรองแยกกากเพิ่มความอเนกประสงค์

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ปั่นสมูทตี้เนื้อเนียน ซุปรสเลิศ และน้ำผลไม้เพื่อนสุขภาพ

เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

  • 600 วัตต์

  • โถพลาสติก 2 ลิตร

  • พร้อมโถบดอเนกประสงค์และแผ่นกรอง

  • ความเร็ว 5 ระดับและปั่นชั่วขณะ

มอเตอร์ 600 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ 600 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

ความเร็วหลากหลายระดับ

ความเร็วหลากหลายระดับ

ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ

ใบมีดฟันปลาที่มีความคมและความทนทานเป็นพิเศษ

ใบมีดฟันปลาที่มีความคมและความทนทานเป็นพิเศษ

บดและปั่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยใบมีดฟันปลาคมเป็นพิเศษและใช้ได้ยาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี