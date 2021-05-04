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ยกเลิกการผลิต
เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น
เครื่องปั่นอเนกประสงค์จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุป หรือสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มอเตอร์กำลังไฟ 600 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับและที่กรองแยกกากเพิ่มความอเนกประสงค์
600 วัตต์
โถพลาสติก 2 ลิตร
ความเร็ว 5 ระดับและปั่นชั่วขณะ
มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ
บดและปั่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยใบมีดฟันปลาคมเป็นพิเศษและใช้ได้ยาวนาน
4.6
จาก 5
43
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95%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Praewa
04/05/2021
ประเทศไทย
เครื่องปั่นดีมากๆ
คุณภาพสินค้าดีมากๆเลยค่ะ แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพ น่าใช้ ลองปั่นดูแล้วใช้ดีมากๆ เลย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น
Date of Use 2021-04-03
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น
Date of Use 2021-04-03
sp.yokey
01/03/2021
ประเทศไทย
เครื่องปั่นที่ดี
เป็นตัวเลือกการประกอบอาหารที่ดี คุ้มค่าคุ้มราคา สามรรถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ทุกฟังก์ชันการใช้งานถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมาก
ข้อดี
ทำงานได้เร็ว
ข้อเสีย
ปุ่มกดค่อนข้างแข็ง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น
04/01/2021
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Philips เครื่องปั่น HR2118
ใช้ปั่นอาหารให้ผู้สูงอายุ(ฟันเหลือน้อย) ใช้ดี มีความเร็วหลายระดับ ทำให้ปั่นได้ละเอียดมาก
ข้อดี
ปั่นได้ละเอียดด้วยความเร็วหลายระดับ
ข้อเสีย
ปั่นน้ำแข็งปั่น ไม่มีด้ามอุปกรณ์ ช่วยคนน้ำแข็ง(น้ำแข็งจะลอยอยู่ด้านบน)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น
Date of Use 2019-12-03
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น
Date of Use 2019-12-03