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ทุกรุ่น

  • เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น
  • เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

ยกเลิกการผลิต

เครื่องปั่น

HR2118/02

4.6

| (43) ตรวจดู | 95% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

เครื่องปั่นอเนกประสงค์จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุป หรือสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มอเตอร์กำลังไฟ 600 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับและที่กรองแยกกากเพิ่มความอเนกประสงค์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปั่นสมูทตี้เนื้อเนียน ซุปรสเลิศ และน้ำผลไม้เพื่อนสุขภาพ

เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น

  • 600 วัตต์

  • โถพลาสติก 2 ลิตร

  • ความเร็ว 5 ระดับและปั่นชั่วขณะ

มอเตอร์ 600 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ 600 วัตต์ ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

ความเร็วหลากหลายระดับ

ความเร็วหลากหลายระดับ

ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ

ใบมีดฟันปลาที่มีความคมและความทนทานเป็นพิเศษ

ใบมีดฟันปลาที่มีความคมและความทนทานเป็นพิเศษ

บดและปั่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยใบมีดฟันปลาคมเป็นพิเศษและใช้ได้ยาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.6

จาก 5

43

ตรวจดู

95%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1

04/05/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นดีมากๆ

คุณภาพสินค้าดีมากๆเลยค่ะ แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพ น่าใช้ ลองปั่นดูแล้วใช้ดีมากๆ เลย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น

Date of Use 2021-04-03

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น

Date of Use 2021-04-03

01/03/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นที่ดี

เป็นตัวเลือกการประกอบอาหารที่ดี คุ้มค่าคุ้มราคา สามรรถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ทุกฟังก์ชันการใช้งานถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมาก

ข้อดี

ทำงานได้เร็ว

ข้อเสีย

ปุ่มกดค่อนข้างแข็ง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น

04/01/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Philips เครื่องปั่น HR2118

ใช้ปั่นอาหารให้ผู้สูงอายุ(ฟันเหลือน้อย) ใช้ดี มีความเร็วหลายระดับ ทำให้ปั่นได้ละเอียดมาก

ข้อดี

ปั่นได้ละเอียดด้วยความเร็วหลายระดับ

ข้อเสีย

ปั่นน้ำแข็งปั่น ไม่มีด้ามอุปกรณ์ ช่วยคนน้ำแข็ง(น้ำแข็งจะลอยอยู่ด้านบน)

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น

Date of Use 2019-12-03

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HR2118/02 เครื่องปั่น

Date of Use 2019-12-03

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