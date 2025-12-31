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HR2120/02
เป็นได้มากกว่าเครื่องปั่น
เครื่องปั่นอเนกประสงค์จาก Philips ช่วยให้คุณเตรียมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้สด ซุป หรือสมูทตี้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มอเตอร์กำลังไฟ 600 วัตต์ สามารถตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับและที่กรองแยกกากเพิ่มความอเนกประสงค์
600 วัตต์
โถพลาสติก 2 ลิตร
พร้อมไม้พาย
ความเร็ว 5 ระดับและปั่นชั่วขณะ
มอเตอร์พลังแรง 600 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
ปรับระดับความเร็วในการปั่นได้ตามต้องการ
บดและปั่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยใบมีดฟันปลาคมเป็นพิเศษและใช้ได้ยาวนาน
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