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ยกเลิกการผลิต
HR2195/00
การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ
เครื่องปั่น Philips มีระบบ ProBlend 6 และมอเตอร์กำลังไฟ 900 วัตต์ สามารถสร้างสรรค์งานปั่นได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลไม้/ผัก และน้ำแข็ง ด้วยฟังก์ชันความเร็วการปั่นหลายระดับที่ช่วยปั่น บด และตัดได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบตามความละเอียดที่คุณต้องการ
900 W
โถปั่นแก้ว 2 ลิตร
พร้อมไม้พาย
ProBlend 6
เอกลักษณ์เฉพาะด้วยปุ่มหมุนควบคุมความเร็วของเครื่องปั่น
ชุดใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด
มอเตอร์จะทำการบดน้ำแข็งตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ตามลำดับได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มเดียวเท่านั้น
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เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นหมายเลขหนึ่งของ Philips รุ่น HR2094