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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionเครื่องปั่น

HR2195/00

การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ

เครื่องปั่น Philips มีระบบ ProBlend 6 และมอเตอร์กำลังไฟ 900 วัตต์ สามารถสร้างสรรค์งานปั่นได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลไม้/ผัก และน้ำแข็ง ด้วยฟังก์ชันความเร็วการปั่นหลายระดับที่ช่วยปั่น บด และตัดได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบตามความละเอียดที่คุณต้องการ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เทคโนโลยี ProBlend 6 ให้ผลลัพธ์ละเอียดยิ่งขึ้น 50%*

การปั่นอาหารที่ดีที่สุด ไม่หลงเหลือแม้ชิ้นเล็กๆ

  • 900 W

  • โถปั่นแก้ว 2 ลิตร

  • พร้อมไม้พาย

  • ProBlend 6

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมสัญญาณไฟ

ปรับความเร็วได้หลายระดับพร้อมสัญญาณไฟ

เอกลักษณ์เฉพาะด้วยปุ่มหมุนควบคุมความเร็วของเครื่องปั่น

ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

ชุดใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

ฟังก์ชันการบดน้ำแข็งที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว

ฟังก์ชันการบดน้ำแข็งที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว

มอเตอร์จะทำการบดน้ำแข็งตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ตามลำดับได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มเดียวเท่านั้น

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นหมายเลขหนึ่งของ Philips รุ่น HR2094