HR2221/00
ปั่นได้ละเอียดกว่าเดิม 40% และบดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ
เพลิดเพลินกับสมูทตี้ชั้นเลิศด้วยเทคโนโลยี ProBlend Crush ด้วยใบมีด 4 แฉกเฉพาะตัวของเราและมอเตอร์ 700W ประหยัดพลังงานสูงเพื่อสมูทตี้อันสมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อ พร้อมปุ่มบดน้ำแข็งอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนน้ำแข็งให้กลายเป็นเครื่องดื่มเนื้อเนียนนุ่มเร็วขึ้น 2 เท่าดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยการตั้งค่าความเร็ว 5 ระดับ ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เนื้อสัมผัสที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่สมูทตี้ไปจนถึงซุปและซอส
ฟังก์ชันบดน้ำแข็งอันทรงพลังที่รองรับโดยเทคโนโลยี ProBlend Crush ส่งผลให้ได้น้ำแข็งบดละเอียดที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้เย็นจัดและของหวานที่สดชื่น เร็วขึ้น 2 เท่า
มีปุ่ม Quick Clean เพื่อทำความสะอาดเครื่องปั่นได้รวดเร็วและง่ายดาย
ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นด้วยฝาและมีดที่ถอดออกได้
มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหลากหลายชนิด เพื่อความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นในการเตรียมอาหารท้องถิ่นจานโปรดของคุณ
ด้วย MTP (ระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนเกิน) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องและรับประกันอายุการใช้งานของเครื่องปั่นที่ยาวนานขึ้น
มอเตอร์พลังแรง 350 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม
เทคโนโลยี ProBlend Crush ใหม่ผสมผสานใบมีด 4 แฉกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเข้ากับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 700 วัตต์ เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และสมบูรณ์แบบ
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด