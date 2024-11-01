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  • ปั่นได้ละเอียดกว่าเดิม 40% และบดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ ปั่นได้ละเอียดกว่าเดิม 40% และบดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ ปั่นได้ละเอียดกว่าเดิม 40% และบดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ

    ซีรีส์ 5000 หัวใจของเครื่องปั่น

    HR2221/00

    ปั่นได้ละเอียดกว่าเดิม 40% และบดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ

    เพลิดเพลินกับสมูทตี้ชั้นเลิศด้วยเทคโนโลยี ProBlend Crush ด้วยใบมีด 4 แฉกเฉพาะตัวของเราและมอเตอร์ 700W ประหยัดพลังงานสูงเพื่อสมูทตี้อันสมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อ พร้อมปุ่มบดน้ำแข็งอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนน้ำแข็งให้กลายเป็นเครื่องดื่มเนื้อเนียนนุ่มเร็วขึ้น 2 เท่า

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    ซีรีส์ 5000 หัวใจของเครื่องปั่น

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    ปั่นได้ละเอียดกว่าเดิม 40% และบดน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์แบบ

    ด้วยเทคโนโลยี ProBlend Crush อันทรงพลัง

    • เทคโนโลยี ProBlend Crush
    การตั้งค่าล่วงหน้า 5 แบบเพื่อผลลัพธ์ที่ง่ายดายและเชื่อถือได้

    การตั้งค่าล่วงหน้า 5 แบบเพื่อผลลัพธ์ที่ง่ายดายและเชื่อถือได้

    ด้วยการตั้งค่าความเร็ว 5 ระดับ ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เนื้อสัมผัสที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่สมูทตี้ไปจนถึงซุปและซอส

    น้ำแข็งบดละเอียดสมบูรณ์แบบ เร็วขึ้น 2 เท่า

    น้ำแข็งบดละเอียดสมบูรณ์แบบ เร็วขึ้น 2 เท่า

    ฟังก์ชันบดน้ำแข็งอันทรงพลังที่รองรับโดยเทคโนโลยี ProBlend Crush ส่งผลให้ได้น้ำแข็งบดละเอียดที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมูทตี้เย็นจัดและของหวานที่สดชื่น เร็วขึ้น 2 เท่า

    มีปุ่ม Quick Clean เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย

    มีปุ่ม Quick Clean เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย

    มีปุ่ม Quick Clean เพื่อทำความสะอาดเครื่องปั่นได้รวดเร็วและง่ายดาย

    ฝาและมีดถอดออกได้เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    ฝาและมีดถอดออกได้เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นด้วยฝาและมีดที่ถอดออกได้

    จะช่วยสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นได้หลากหลาย

    จะช่วยสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นได้หลากหลาย

    มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหลากหลายชนิด เพื่อความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นในการเตรียมอาหารท้องถิ่นจานโปรดของคุณ

    พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด เพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย

    พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด เพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย

    ด้วย MTP (ระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนเกิน) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องและรับประกันอายุการใช้งานของเครื่องปั่นที่ยาวนานขึ้น

    มอเตอร์ทรงพลัง 350 วัตต์

    มอเตอร์ทรงพลัง 350 วัตต์

    มอเตอร์พลังแรง 350 วัตต์ เพื่อความสะดวกในการปั่นและการผสม

    เทคโนโลยี ProBlend Crush เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    เทคโนโลยี ProBlend Crush ใหม่ผสมผสานใบมีด 4 แฉกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเข้ากับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 700 วัตต์ เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และสมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • โถ
      • ไม้พาย
      • โถบดแห้ง

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      700  W
      ความจุของโถ
      2.  l
      ความจุของโถปั่นขณะทำงาน
      1.5  l

    • ดีไซน์

      สี
      สีม่วงลาเวนเดอร์

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ประเภทของฝาปิด
      ถอดออกได้
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      5 ระดับ พร้อมปุ่ม Pulse
      โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
      5+2
      Blade
      ใบมีด 4 แฉก
      ปุ่มตั้งค่าล่วงหน้า
      ปุ่มเปียโน
      UI ความเร็ว
      ปุ่มเปียโน

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก
      วัสดุผลิตใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      Plastic SAN

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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