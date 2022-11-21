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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2225/00

ยกเลิกการผลิต

ซีรีส์ 5000หัวใจของเครื่องปั่น

HR2225/00

4.9

| (113) ตรวจดู | 99% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า

เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยี ProBlend Crush อันทรงพลัง

ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า

  • เทคโนโลยี ProBlend Crush

รับประกันทั่วโลก 2 ปี

รับประกันทั่วโลก 2 ปี

ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน

มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลลัพธ์การปั่นที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยี ProBlend Crush

น้ำแข็งและส่วนผสมแข็งถูกบดละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบ เร็วขึ้นถึง 2 เท่า

น้ำแข็งและส่วนผสมแข็งถูกบดละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบ เร็วขึ้นถึง 2 เท่า

เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.9

จาก 5

113

ตรวจดู

99%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

21/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

การลงทุนที่คุ้มค่า

เครื่องปั่นเอนกประองค์ ที่มาพร้อมโถปั่น โถบดสับ ตัวกรองแยกกาก และโถบดเนื้อ มอเตอร์ 800 วัตต์เครื่องแรงปั่นได้ละเอียด ใช้งานง่าย โถปั่นขนาดใหญ่บรรจุได้เยอะ วัสดุดูแข็งแรงดี ในราคาที่ได้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆ

ข้อดี

ใช้งานง่าย วัสดุแข็งแรง

ข้อเสีย

ตัวเครื่องน้ำหนักค่อนข้างเยอะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-10-20

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-10-20

11/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นดีมีคุณภาพ

ชอบสินค้าเกือบทุกชนิดของ philips ใช้แล้วไม่ผิดหวัง คุณภาพดีตามแบรด์ บริการหลังการขายดี เครื่องปั่นรุ่นนี้แรงดีในราคาไม่แพง มีตัวเครื่องปั่นแยกให้3แบบ ทำให้สามารถใช้ได้สะดวกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ดีเลยคะ จัดส่งสินค้าเร็ว สินค้าไม่มีตำหนิ ไว้อุดหนุนสินค้าชนิดอื่นเพิ่มนะคะ :)

ข้อดี

คุณภาพดีราคาไม่แพงคะ

ข้อเสีย

โถปั่นน้ำปั่นบางไปนิดคะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-10-11

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-10-11

03/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้งานได้อเนกประสงค์

ได้มาตอนลดราคา คุ้มค่ามาก ปกติที่บ้านก็ใช้เครื่องปั่นอยู่แล้ว เดิมก็ใช้philips พอซื้อใหม่ก็เลือกยี่ห้อเดิม ชอบตรงที่สินค้ามีคุณภาพดี เครื่องปั่นปั่นได้แรงสามระดับ ใช้งานอเนกประสงค์ มีคำแนะนำการใช้ ลงทะเบียนรับประกันง่าย ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย ความจุกำลังดี อุปกรณ์ต่างๆมีความแข็งแรง โดยรวมคือ คุ้ใค่า คุ้มราคา และคุณภาพดีจริงๆ

ข้อดี

ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-10-03

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น

วันที่ใช้ 2022-10-03

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