รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เทคโนโลยี ProBlend Crush
ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน
มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลลัพธ์การปั่นที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยี ProBlend Crush
เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4.9
จาก 5
113
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99%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รองรัชต์
21/11/2022
ประเทศไทย
การลงทุนที่คุ้มค่า
เครื่องปั่นเอนกประองค์ ที่มาพร้อมโถปั่น โถบดสับ ตัวกรองแยกกาก และโถบดเนื้อ มอเตอร์ 800 วัตต์เครื่องแรงปั่นได้ละเอียด ใช้งานง่าย โถปั่นขนาดใหญ่บรรจุได้เยอะ วัสดุดูแข็งแรงดี ในราคาที่ได้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆ
ข้อดี
ใช้งานง่าย วัสดุแข็งแรง
ข้อเสีย
ตัวเครื่องน้ำหนักค่อนข้างเยอะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-10-20
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-10-20
Gibgib
11/11/2022
ประเทศไทย
เครื่องปั่นดีมีคุณภาพ
ชอบสินค้าเกือบทุกชนิดของ philips ใช้แล้วไม่ผิดหวัง คุณภาพดีตามแบรด์ บริการหลังการขายดี เครื่องปั่นรุ่นนี้แรงดีในราคาไม่แพง มีตัวเครื่องปั่นแยกให้3แบบ ทำให้สามารถใช้ได้สะดวกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ดีเลยคะ จัดส่งสินค้าเร็ว สินค้าไม่มีตำหนิ ไว้อุดหนุนสินค้าชนิดอื่นเพิ่มนะคะ :)
ข้อดี
คุณภาพดีราคาไม่แพงคะ
ข้อเสีย
โถปั่นน้ำปั่นบางไปนิดคะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-10-11
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-10-11
Natt2526
03/11/2022
ประเทศไทย
ใช้งานได้อเนกประสงค์
ได้มาตอนลดราคา คุ้มค่ามาก ปกติที่บ้านก็ใช้เครื่องปั่นอยู่แล้ว เดิมก็ใช้philips พอซื้อใหม่ก็เลือกยี่ห้อเดิม ชอบตรงที่สินค้ามีคุณภาพดี เครื่องปั่นปั่นได้แรงสามระดับ ใช้งานอเนกประสงค์ มีคำแนะนำการใช้ ลงทะเบียนรับประกันง่าย ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย ความจุกำลังดี อุปกรณ์ต่างๆมีความแข็งแรง โดยรวมคือ คุ้ใค่า คุ้มราคา และคุณภาพดีจริงๆ
ข้อดี
ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-10-03
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2225/00 หัวใจของเครื่องปั่น
วันที่ใช้ 2022-10-03