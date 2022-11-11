ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
  • ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า

ยกเลิกการผลิต

ซีรีส์ 5000หัวใจของเครื่องปั่น

HR2226/00

4

| (4) ตรวจดู

ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า

เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยี ProBlend Crush อันทรงพลัง

ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า

  • เทคโนโลยี ProBlend Crush

รับประกันทั่วโลก 2 ปี

รับประกันทั่วโลก 2 ปี

ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน

มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลลัพธ์การปั่นที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยี ProBlend Crush

น้ำแข็งและส่วนผสมแข็งถูกบดละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบ เร็วขึ้นถึง 2 เท่า

น้ำแข็งและส่วนผสมแข็งถูกบดละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบ เร็วขึ้นถึง 2 เท่า

เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.0

จาก 5

4

ตรวจดู

4
3
2

11/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นดีๆในราคาน่าคบ

ชอบสินค้าเกือบทุกชนิดของ philips ใช้แล้วไม่ผิดหวัง คุณภาพดีตามแบรด์ บริการหลังการขายดี เครื่องปั่นรุ่นนี้แรงดีในราคาไม่แพง มีตัวเครื่องปั่นแยกให้3แบบ ทำให้สามารถใช้ได้สะดวกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ดีเลยคะ จัดส่งสินค้าเร็ว สินค้าไม่มีตำหนิ ไว้อุดหนุนสินค้าชนิดอื่นเพิ่มนะคะ :)

ข้อดี

ปั่นละเอียดดี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น

Date of Use 2022-10-11

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น

Date of Use 2022-10-11

20/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นดีมาก

มีความใช้งานได้หลายรูปแบบ สะดวกมากๆ ดีไซน์สวย ทันสมัย

ข้อดี

ปั่นละเอียด มีหลากหลายฟังชั่น

ข้อเสีย

ไม่มี

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น

Date of Use 2021-09-20

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น

Date of Use 2021-09-20

14/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องใช้งานดีมาก

สั่งซื้อผ่านชอปปี้ของphilips วันที่10/10 ได้ของ11/10 ไวมาก มีคม ดีงามใช้งานสะดวกสบาย ขนส่งก็ดี อุปกรณ์ทนทานดีมากค่า

ข้อดี

ใช้งานดี

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น

Date of Use 2022-09-14

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น

Date of Use 2022-09-14

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี