รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HR2226/00
ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเร็วขึ้น 2 เท่า
เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เทคโนโลยี ProBlend Crush
ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน
มอเตอร์ 800 วัตต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน ช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลลัพธ์การปั่นที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยี ProBlend Crush
เทคโนโลยี ProBlend Crush จะเปลี่ยนส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้กลายเป็นสมูทตี้ชั้นเลิศเร็วกว่าเดิมสองเท่า ใบมีด 4 แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราผสานกับมอเตอร์ 800 วัตต์ที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพจะบดน้ำแข็งและส่วนผสมชิ้นใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4.0
จาก 5
4
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Gibgib
11/11/2022
ประเทศไทย
เครื่องปั่นดีๆในราคาน่าคบ
ชอบสินค้าเกือบทุกชนิดของ philips ใช้แล้วไม่ผิดหวัง คุณภาพดีตามแบรด์ บริการหลังการขายดี เครื่องปั่นรุ่นนี้แรงดีในราคาไม่แพง มีตัวเครื่องปั่นแยกให้3แบบ ทำให้สามารถใช้ได้สะดวกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ดีเลยคะ จัดส่งสินค้าเร็ว สินค้าไม่มีตำหนิ ไว้อุดหนุนสินค้าชนิดอื่นเพิ่มนะคะ :)
ข้อดี
ปั่นละเอียดดี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น
Date of Use 2022-10-11
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น
Date of Use 2022-10-11
เจนนี่
20/10/2022
ประเทศไทย
เครื่องปั่นดีมาก
มีความใช้งานได้หลายรูปแบบ สะดวกมากๆ ดีไซน์สวย ทันสมัย
ข้อดี
ปั่นละเอียด มีหลากหลายฟังชั่น
ข้อเสีย
ไม่มี
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น
Date of Use 2021-09-20
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น
Date of Use 2021-09-20
สิรินันท์
14/10/2022
ประเทศไทย
เครื่องใช้งานดีมาก
สั่งซื้อผ่านชอปปี้ของphilips วันที่10/10 ได้ของ11/10 ไวมาก มีคม ดีงามใช้งานสะดวกสบาย ขนส่งก็ดี อุปกรณ์ทนทานดีมากค่า
ข้อดี
ใช้งานดี
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น
Date of Use 2022-09-14
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 5000 HR2226/00 หัวใจของเครื่องปั่น
Date of Use 2022-09-14