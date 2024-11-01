HR2505/00
หั่นด้วยฝีมือระดับเชฟ
ในที่สุดคุณก็สามารถหั่นด้วยฝีมือระดับเชฟกับเครื่องบดสับ Philips OnionChef มาพร้อมกับเทคโนโลยี ChopDrop ที่จะให้คุณได้หัวหอมเป็นชิ้นแห้งสวยงามและใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้เช่นกัน ด้วยใบมีดความเร็วสูงที่แยกมา คุณยังสามารถบดเนื้อ หั่นสมุนไพรและอื่นๆอีกมากมายดูประโยชน์ทั้งหมด
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เพราะรู้ว่าการหั่นหัวหอมเป็นเรื่องยากลำบาก Philips จึงพัฒนาเทคโนโลยี ChopDrop ที่จะช่วยให้คุณสามารถหั่นหัวหอมด้วยฝีมือระดับเชฟได้ง่ายๆ ช่องเก็บที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจะกักเก็บหัวหอมเอาไว้ ในระหว่างที่ใบมีดสามชิ้นทำการหั่น เมื่อถูกหั่นจนได้ขนาดตามต้องการ หัวหอมจะหล่นลงมาที่โถ มีขนาดเท่ากันและไม่แฉะในทุกๆ ครั้ง เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสับหัวหอม และแน่นอนว่าเหมาะสำหรับหั่นผัก ผลไม้ ชีส ถั่ว และอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
มอเตอร์พลังแรง 500W ของเครื่องบดสับ Philips OnionChef ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถสับส่วนผสมแข็งๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องบดสับ Philips OnionChef ใช้ความเร็วต่ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเทคโนโลยี ChopDrop ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ชิ้นหัวหอมและส่วนผสมที่บอบบางอื่นๆ เช่น ซูกินี ไข่ต้ม พริกไทย ชีสมอสซาเรลล่า ที่แห้งและเป็นชิ้นสม่ำเสมอ รวมถึงส่วนผสมชนิดแข็ง เช่น ถั่ว แครอท และอื่นๆ เหมาะสำหรับปรุงอาหารจานโปรด ของคุณอาหารเรียกน้ำย่อย (ซัลซ่า ซาร์ซิกิ) ซอส รีซอตโต้ และอื่นๆ อีกมาก!
เช่นเดียวกันกับเชฟคนอื่นๆ เครื่องบดสับ Philips OnionChef มาพร้อมใบมีดเสริมความเร็วสูง (High Speed Chopping Blade) ที่ให้คุณสามารถสับส่วนผสมที่หลากหลาย เช่น เนื้อ ผลไม้แห้ง สมุนไพร ชีสพาร์มิซาน ช็อกโกแลต และอื่นๆ ได้อย่างไร้ที่ติ คุณยังสามารถบดเนื้อเพื่อทำเป็นสเต็กทาร์ทาร์ มีทบอล ซอสสำหรับโบโลเนสหรือทาโก้ เตรียมเพสโต้หรือฮัมมัสแบบโฮมเมด ทำแท่งอาหารเสริม (Energy Bar) หรือแม้แต่น้ำสลัดสดสำหรับสลัดจานโปรดของคุณ
เครื่องบดสับ Philips OnionChef มาพร้อมความเร็ว 2 ระดับและการเลือกความเร็วอัตโนมัติ เพราะฟังก์ชันที่แตกต่างจำเป็นต้องใช้ความเร็วที่ไม่เท่ากันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การหั่นที่ดีที่สุด ความเร็วต่ำสำหรับการสับหรือหั่นแบบหยาบด้วยเทคโนโลยี ChopDrop และความเร็วสูงสำหรับการหั่นแบบละเอียดด้วยใบมีดความเร็วสูงที่เป็นอุปกรณเสริม โดยตัวเครื่องจะปรับเป็นความเร็วที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ใบมีดแบบที่คุณต้องการลงไป เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทุกครั้ง
การเปิดใช้งานเครื่องบดสับ Philips OnionChef ช่างแสนง่ายดาย เพียงกดส่วนบนของเครื่องลงเข้าหาตัวเครื่อง ไม่ต้องกดปุ่ม การตั้งค่า หรือสวิตช์เพิ่มเติม ให้การสับหรือหั่นอาหารฝีมือระดับเชฟทำได้สะดวกและง่ายดาย
เครื่องบดสับ Philips OnionChef มาพร้อมชามใหญ่ขนาด 1.1 ลิตร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเตรียมส่วนผสมที่สำคัญได้ในปริมาณที่จำเป็น
เครื่องบดสับ Philips OnionChef ทำความสะอาดง่าย คุณสามารถล้างชิ้นส่วนทุกชิ้นได้ด้วยน้ำหรือเพียงวางในเครื่องล้างจาน
เครื่องบดสับ Philips OnionChef มาพร้อมใบมีดสแตนเลสสตีลที่มีความคม ใบมีดประสิทธิภาพเยี่ยมสามชิ้นของเทคโนโลยี ChopDrop ช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะหั่นได้ส่วนผสมที่บอบบางเป็นชิ้นแห้งโดยไม่บดเละ โดยตัวเครื่องมาพร้อมใบมีดเสริมความเร็วสูง (High Speed Chopping Blade) ที่สามารถบดสับส่วนผสม หรืออาหารที่แข็งได้เช่นกัน
ช่องเก็บ ChopDrop ขนาดใหญ่ของเครื่องบดสับ Philips OnionChef ถูกออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพียงผ่าครึ่งหัวหอม ก็สามารถไส่ลงไปได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่คุณต้องทำคือปอกเปลือกและผ่าด้วยมีดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น OnionChef จะดำเนินกระบวนการที่เหลือให้คุณ ให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่ต้องสัมผัสหัวหอมโดยไม่พึงประสงค์
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