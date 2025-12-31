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ทุกรุ่น

  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่นแบบมือถือ ProMix

HR2542/00

การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

ด้วยมอเตอร์อันทรงพลังและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปั่นมือถือ Daily ใหม่นี้ทำให้การปั่นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายทุกวัน

การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

  • สะดวก

  • Easy

  • พลังแรง

ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น

ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น

รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น

ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์

ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์

การออกแบบที่ทนทานและตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้บริโภค

เทคโนโลยีการปั่นขั้นสูง ProMix

เทคโนโลยีการปั่นขั้นสูง ProMix

Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

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