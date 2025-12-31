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HR2542/00
การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
ด้วยมอเตอร์อันทรงพลังและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปั่นมือถือ Daily ใหม่นี้ทำให้การปั่นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน
สะดวก
Easy
พลังแรง
รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น
การออกแบบที่ทนทานและตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้บริโภค
Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
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