HR2543/00
การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
ด้วยมอเตอร์อันทรงพลังและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปั่นมือถือ Daily ใหม่นี้ทำให้การปั่นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วันดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น
การออกแบบที่ทนทานและตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้บริโภค
Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
ติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดายสำหรับฟังก์ชันที่หลากหลายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ
คุณสามารถหั่นได้แม้แต่ส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษเพียงกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ด้วยฟังก์ชันเทอร์โบของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips
ด้วยอุปกรณ์เสริมของเครื่องปั่นมือถือ คุณสามารถหั่นสมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมได้อย่างง่ายดาย
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ข้อมูลด้านการออกแบบ
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ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
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