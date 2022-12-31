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  • การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

    Daily Collection เครื่องปั่นแบบมือถือ ProMix

    HR2543/00

    การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

    ด้วยมอเตอร์อันทรงพลังและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปั่นมือถือ Daily ใหม่นี้ทำให้การปั่นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน

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    Daily Collection เครื่องปั่นแบบมือถือ ProMix

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    การปั่นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

    เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    • สะดวก
    • Easy
    • พลังแรง
    ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น

    ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็น

    รูปร่างคลื่นแบบพิเศษที่ส่วนล่างของแท่งปั่นให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีการกระเด็นหรือเปรอะเปื้อนขณะปั่น

    ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์

    ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์

    การออกแบบที่ทนทานและตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้บริโภค

    เทคโนโลยีการปั่นขั้นสูง ProMix

    เทคโนโลยีการปั่นขั้นสูง ProMix

    Philips ProMix ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart อันโด่งดัง คือเทคโนโลยีอันล้ำสมัยไม่เหมือนใครที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเพื่อสร้างการหมุนเวียนอาหารได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการปั่นที่รวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

    ระบบปลดล็อคด้วยปุ่มเดียว

    ระบบปลดล็อคด้วยปุ่มเดียว

    ติดตั้งและถอดอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดายสำหรับฟังก์ชันที่หลากหลายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

    ที่ตี

    ที่ตี

    อุปกรณ์เสริมที่ตีสำหรับเครื่องปั่นมือถือ Philips สำหรับการตีครีม มายองเนส แป้งแพนเค้ก และอื่นๆ

    ฟังก์ชันเทอร์โบเพื่อพลังแรงพิเศษ

    ฟังก์ชันเทอร์โบเพื่อพลังแรงพิเศษ

    คุณสามารถหั่นได้แม้แต่ส่วนผสมที่แข็งเป็นพิเศษเพียงกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ด้วยฟังก์ชันเทอร์โบของเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips

    เครื่องบดสับขนาดเล็ก

    ด้วยอุปกรณ์เสริมของเครื่องปั่นมือถือ คุณสามารถหั่นสมุนไพร ถั่ว เนยแข็ง ช็อคโกแลต และหัวหอมได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      พลาสติก
      วัสดุของแท่งเหล็กปั่น
      โลหะ

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ถ้วยบีเกอร์
      • เครื่องบดสับขนาดเล็ก
      • ที่ตี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      700  W

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      การตั้งค่าความเร็ว
      2 (มี Turbo)

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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