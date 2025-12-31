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  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
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  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
  • พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง

ใหม่

3000 ซีรีส์Hand Blender

HR2561/00

พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง
ค้นพบการปั่นที่ง่ายดายกับเครื่องปั่นแบบมือถือ Philips 3000 ซีรีส์ ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำอาหารประจำวันของคุณเร็วขึ้น ลื่นไหลขึ้น และสนุกสนานมากขึ้น เพลิดเพลินกับซุปและสมูทตี้เนื้อละเอียดเนียนนุ่มทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งเหยิงในครัว
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลิดเพลินกับซุปอุ่นๆ อร่อยทุกวัน

พลังมากขึ้น กระเซ็นน้อยลง

  • ประสิทธิภาพทรงพลัง: เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips 1000W ให้ผลลัพธ์เนียนนุ่มอย่างรวดเร็ว

  • เทคโนโลยี ProMix: เครื่องปั่นแบบจุ่มนี้ให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและกระเซ็นน้อยลง

  • การควบคุมที่แม่นยำ: 4 ความเร็วพร้อม Turbo ให้การควบคุมสำหรับทุกเมนูที่คุณทำ

  • สร้างมาเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย: บีกเกอร์ปลอด BPA และการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

  • ง่ายและหลากหลาย: ถอดออกได้ด้วยการกดปุ่มเดียวพร้อมตีไข่ไฟฟ้าและจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่

กำลังมอเตอร์ 1000W

กำลังมอเตอร์ 1000W

เพลิดเพลินกับผลลัพธ์ที่เนียนลื่นทุกครั้งด้วยเครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังของเรา ตั้งแต่มิลค์เชคเนียนนุ่มไปจนถึงซุปผักเข้มข้น ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

เทคโนโลยี ProMix

เทคโนโลยี ProMix

เทคโนโลยี ProMix ในเครื่องปั่นแบบมือถือนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างการไหลเวียนของส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบ รับประกันการปั่นที่เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ พร้อมความยุ่งเหยิงน้อยลงและทำความสะอาดง่าย ทำให้ทุกสูตรอาหารออกมาเนียนลื่น เรียบง่าย และไร้กังวล

การควบคุมความเร็ว

การควบคุมความเร็ว

ได้ความเร็วและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมในทุกสูตรอาหาร ความเร็ว 4 ระดับที่แม่นยำเพื่อสร้างสรรค์สูตรอาหารต่างๆ ขณะที่ปุ่ม Turbo มอบพลังเพิ่มทันที

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี