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ใหม่
HR2561/00
ประสิทธิภาพทรงพลัง: เครื่องปั่นแบบมือถือ Philips 1000W ให้ผลลัพธ์เนียนนุ่มอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยี ProMix: เครื่องปั่นแบบจุ่มนี้ให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและกระเซ็นน้อยลง
การควบคุมที่แม่นยำ: 4 ความเร็วพร้อม Turbo ให้การควบคุมสำหรับทุกเมนูที่คุณทำ
สร้างมาเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย: บีกเกอร์ปลอด BPA และการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ง่ายและหลากหลาย: ถอดออกได้ด้วยการกดปุ่มเดียวพร้อมตีไข่ไฟฟ้าและจัดเก็บแบบประหยัดพื้นที่
เพลิดเพลินกับผลลัพธ์ที่เนียนลื่นทุกครั้งด้วยเครื่องปั่นแบบมือถือที่ทรงพลังของเรา ตั้งแต่มิลค์เชคเนียนนุ่มไปจนถึงซุปผักเข้มข้น ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
เทคโนโลยี ProMix ในเครื่องปั่นแบบมือถือนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างการไหลเวียนของส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบ รับประกันการปั่นที่เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ พร้อมความยุ่งเหยิงน้อยลงและทำความสะอาดง่าย ทำให้ทุกสูตรอาหารออกมาเนียนลื่น เรียบง่าย และไร้กังวล
ได้ความเร็วและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมในทุกสูตรอาหาร ความเร็ว 4 ระดับที่แม่นยำเพื่อสร้างสรรค์สูตรอาหารต่างๆ ขณะที่ปุ่ม Turbo มอบพลังเพิ่มทันที
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