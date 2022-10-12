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  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
  • ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

HR2602/90

4.1

| (123) ตรวจดู | 82% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง

เตรียมเครื่องดื่มสมูทตี้ น้ำปั่น น้ำจิ้ม และแม้แต่ค็อกเทลเกล็ดหิมะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มอเตอร์ 350W ใบมีด 4 แฉก และดีไซน์โถปั่นตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้คุณปั่นผสมอาหารได้ง่ายภายในเวลาเพียง 30 วินาที คุณจึงเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ในขณะเดินทาง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมมอเตอร์ 350W เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง

  • 350 วัตต์

  • โถแก้วพกพา

มอเตอร์พลังสูง 350W เพื่อน้ำปั่นละมุนลิ้น

มอเตอร์พลังสูง 350W เพื่อน้ำปั่นละมุนลิ้น

ทำน้ำปั่นที่ละมุนลิ้นได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการปั่นส่วนผสมโปรดของคุณภายในเวลาเพียง 30 วินาทีด้วยมอเตอร์ 350W อันทรงพลังและใบมีด 4 แฉก

บดน้ำแข็งและส่วนผสมเนื้อแข็งอื่นๆ

บดน้ำแข็งและส่วนผสมเนื้อแข็งอื่นๆ

ไม่ว่าคุณจะทำซอสจิ้มผักหรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ เครื่องปั่นขนาดเล็กก็สามารถจัดการให้คุณได้ทั้งหมด ตั้งแต่กีวี่ไปจนถึงก้อนน้ำแข็ง เครื่องปั่นนี้ก็สามารถบดและปั่นส่วนผสมเนื้อแข็งได้อย่างละเอียด

ความเร็ว 2 ระดับเพื่อการปั่นที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ควบคุมความเร็วและความละเอียดที่คุณต้องการในการปั่นส่วนผสมของคุณด้วยปุ่มตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับเพื่อให้คุณเตรียมสมูทตี้อันสมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

123

ตรวจดู

82%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

12/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ขนาดกระทัดรัด

ผลิตภัณฑ์ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก วัสดุดูมีคุณภาพ แข็งแรงคงทน ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย, แพ็คสินค้าได้เรียบร้อยมาก, การจัดส่งรวดเร็ว

ข้อดี

ดีไซน์สวย ขนาดกระทัดรัด

ข้อเสีย

-

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

Date of Use 2022-09-12

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

Date of Use 2022-09-12

30/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องปั่นที่ดี

ตัวสินค้าได้จัดส่งแพ็คของมาเรียบร้อยดี ขนส่งจัดส่งไว ตัวเครื่องปั่นใช้งานง่ายปั่นละเอียดดีมาก ไว้ทำน้ำปั่นผลไม้ที่บ้านถือว่าสะดวกใช้ได้เลยค่ะ ส่วนตัวแล้วชอบมากๆ เป็นคนชอบทานน้ำผลไม้ปั่นเลยได้ดูสินค้าหลายๆตัวจนได้มาเจอสินค้าตัวนี้ลองปั่นแล้ว ละเอียดมากๆปรับความแรงได้ และตัวสินค้ารับประกันตัวเครื่องถือว่าสินดีและศูนย์บริการดีมากๆ ดีไซน์ได้สวยดี

ข้อดี

ใช้งานง่ายมาก

ข้อเสีย

อาจจะดูบางเบาไปหน่อยสำหรับการใช้งานระยะยาว

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

Date of Use 2021-08-29

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

Date of Use 2021-08-29

30/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตัวสินค้ามีคุณภาพดีมากๆ ตัวเครื่องปั่นทำงานได้ดี

ตัวสินค้าได้จัดส่งแพ็คของมาเรียบร้อยดี ขนส่งจัดส่งไว ตัวเครื่องปั่นใช้งานง่ายปั่นละเอียดดีมาก ไว้ทำน้ำปั่นผลไม้ที่บ้านถือว่าสะดวกใช้ได้เลยค่ะ ส่วนตัวแล้วชอบมากๆ เป็นคนชอบทานน้ำผลไม้ปั่นเลยได้ดูสินค้าหลายๆตัวจนได้มาเจอสินค้าตัวนี้ลองปั่นแล้ว ละเอียดมากๆปรับความแรงได้ และตัวสินค้ารับประกันตัวเครื่องถือว่าสินดีและศูนย์บริการดีมากๆ ดีไซน์ได้สวยดี

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

Date of Use 2022-08-29

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

Date of Use 2022-08-29

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