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ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง
เตรียมเครื่องดื่มสมูทตี้ น้ำปั่น น้ำจิ้ม และแม้แต่ค็อกเทลเกล็ดหิมะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มอเตอร์ 350W ใบมีด 4 แฉก และดีไซน์โถปั่นตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้คุณปั่นผสมอาหารได้ง่ายภายในเวลาเพียง 30 วินาที คุณจึงเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ในขณะเดินทาง
350 วัตต์
โถแก้วพกพา
ทำน้ำปั่นที่ละมุนลิ้นได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการปั่นส่วนผสมโปรดของคุณภายในเวลาเพียง 30 วินาทีด้วยมอเตอร์ 350W อันทรงพลังและใบมีด 4 แฉก
ไม่ว่าคุณจะทำซอสจิ้มผักหรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพ เครื่องปั่นขนาดเล็กก็สามารถจัดการให้คุณได้ทั้งหมด ตั้งแต่กีวี่ไปจนถึงก้อนน้ำแข็ง เครื่องปั่นนี้ก็สามารถบดและปั่นส่วนผสมเนื้อแข็งได้อย่างละเอียด
ควบคุมความเร็วและความละเอียดที่คุณต้องการในการปั่นส่วนผสมของคุณด้วยปุ่มตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับเพื่อให้คุณเตรียมสมูทตี้อันสมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อ
4.1
จาก 5
123
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82%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Jutamanee
12/10/2022
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ขนาดกระทัดรัด
ผลิตภัณฑ์ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก วัสดุดูมีคุณภาพ แข็งแรงคงทน ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย, แพ็คสินค้าได้เรียบร้อยมาก, การจัดส่งรวดเร็ว
ข้อดี
ดีไซน์สวย ขนาดกระทัดรัด
ข้อเสีย
-
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
Date of Use 2022-09-12
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
Date of Use 2022-09-12
MeenRun
30/09/2022
ประเทศไทย
เครื่องปั่นที่ดี
ตัวสินค้าได้จัดส่งแพ็คของมาเรียบร้อยดี ขนส่งจัดส่งไว ตัวเครื่องปั่นใช้งานง่ายปั่นละเอียดดีมาก ไว้ทำน้ำปั่นผลไม้ที่บ้านถือว่าสะดวกใช้ได้เลยค่ะ ส่วนตัวแล้วชอบมากๆ เป็นคนชอบทานน้ำผลไม้ปั่นเลยได้ดูสินค้าหลายๆตัวจนได้มาเจอสินค้าตัวนี้ลองปั่นแล้ว ละเอียดมากๆปรับความแรงได้ และตัวสินค้ารับประกันตัวเครื่องถือว่าสินดีและศูนย์บริการดีมากๆ ดีไซน์ได้สวยดี
ข้อดี
ใช้งานง่ายมาก
ข้อเสีย
อาจจะดูบางเบาไปหน่อยสำหรับการใช้งานระยะยาว
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
Date of Use 2021-08-29
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
Date of Use 2021-08-29
meen0899
30/09/2022
ประเทศไทย
ตัวสินค้ามีคุณภาพดีมากๆ ตัวเครื่องปั่นทำงานได้ดี
ตัวสินค้าได้จัดส่งแพ็คของมาเรียบร้อยดี ขนส่งจัดส่งไว ตัวเครื่องปั่นใช้งานง่ายปั่นละเอียดดีมาก ไว้ทำน้ำปั่นผลไม้ที่บ้านถือว่าสะดวกใช้ได้เลยค่ะ ส่วนตัวแล้วชอบมากๆ เป็นคนชอบทานน้ำผลไม้ปั่นเลยได้ดูสินค้าหลายๆตัวจนได้มาเจอสินค้าตัวนี้ลองปั่นแล้ว ละเอียดมากๆปรับความแรงได้ และตัวสินค้ารับประกันตัวเครื่องถือว่าสินดีและศูนย์บริการดีมากๆ ดีไซน์ได้สวยดี
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
Date of Use 2022-08-29
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR2602/90 เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
Date of Use 2022-08-29