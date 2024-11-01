HR2652/90
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เครื่องปั่นแบบมือถือในคอลเลคชัน ProMix Viva ใหม่พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ช่วยให้คุณทำของว่างและอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่างๆ ได้แบบไม่รู้จบดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ 800 วัตต์อันทรงพลังและทนทานของเราส่งมอบทุกพลังที่คุณต้องการเพื่อให้เตรียมอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพที่คุณชื่นชอบได้ในเวลาไม่กี่นาที
Philips ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Stuttgart เพื่อพัฒนา ProMix เพื่อการปั่นที่เร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งออกแบบคล้ายรูปสามเหลี่ยมทำให้ปั่นอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกๆ ครั้ง
ต้องการพลังที่มากขึ้นในขณะที่ปั่นใช่ไหม เพียงแค่บิดปุ่ม Turbo Boost ความเร็วหลายระดับที่ทำให้คุณเเพิ่มพลังปั่นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า เริ่มต้นด้วยความเร็วต่ำเพื่อป้องกันการกระฉอก แล้วค่อยๆ บิดแรงขึ้นจนกว่าจะถึงความเร็วที่คุณต้องการสำหรับสูตรอาหารและส่วนผสมแต่ละอย่าง
เมื่อคุณกำลังทำอาหารด้วยความเร่งรีบ คุณจะต้องชอบในความง่ายของการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม ซึ่งติดตั้งและถอดออกจากแท่งปั่นได้อย่างรวดเร็วเพียงกดแค่ปุ่มเดียว
ไม่ต้องกังวลว่าจะเลอะเทอะในขณะปรุงอาหาร ที่ครอบใบมีดพิเศษของเราจะป้องกันน้ำกระเซ็นได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย รูปทรงคลื่นของที่ครอบใบมีดซึ่งติดตั้งที่ด้านล่างของแท่งปั่นช่วยให้มั่นใจว่าจะเกิดความเลอะเทอะน้อยที่สุด และไม่ต้องทำความสะอาดมากในภายหลัง
พบกับความแปลกใหม่ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับวิปปิ้งเพียงหนึ่งเดียวที่ตรงกับความต้องการของคุณในการทำวิปครีมฟูฟ่อง มายองเนสเนื้อเนียน แป้งแพนเค้กอันสมบูรณ์แบบ และอื่นๆ
ประหยัดเวลาและพลังงานในการสับส่วนผสมที่มีเนื้อแข็งด้วยมือของคุณ เช่น ผลไม้และเนื้อ เครื่องบดสับขนาด XL ของ Philips ของเราจะจัดการให้กับคุณเองเพื่อให้คุณเตรียมซัลซาและสลัดแสนอร่อย หั่นผลไม้ หรือบดเนื้อจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น คุณสามารถปั่นสมูทตี้แก้วโปรดของคุณได้โดยตรงในโถแก้วพกพาของ Philips เพียงปั่น ปิด แล้วออกจากบ้าน ผลิตจากวัสดุปราศจาก BPA โดยเครื่องปั่นมีซีลกันรั่วติดตั้งอยู่ คุณจึงพกติดตัวไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่หกเลอะเทอะ
ทำความสะอาดง่าย
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
ความยั่งยืน
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