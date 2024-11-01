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    Viva Collection เครื่องปั่นแบบมือถือ ProMix

    HR2652/90

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    เครื่องปั่นแบบมือถือในคอลเลคชัน ProMix Viva ใหม่พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ ช่วยให้คุณทำของว่างและอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่างๆ ได้แบบไม่รู้จบ

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    Viva Collection เครื่องปั่นแบบมือถือ ProMix

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    เพียงปั่นส่วนผสมแสนอร่อยแล้วนำไปดื่มในขณะเดินทาง

    • พลังปั่น 800W
    • SpeedTouch พร้อมคำแนะนำการตั้งความเร็ว
    • โถแก้วพกพา
    • ทำความสะอาดง่าย
    มอเตอร์ทรงพลัง 800W เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    มอเตอร์ทรงพลัง 800W เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    มอเตอร์ 800 วัตต์อันทรงพลังและทนทานของเราส่งมอบทุกพลังที่คุณต้องการเพื่อให้เตรียมอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพที่คุณชื่นชอบได้ในเวลาไม่กี่นาที

    เทคโนโลยี ProMix เพื่อการปั่นที่สม่ำเสมอและรวดเร็วยิ่งขึ้น

    เทคโนโลยี ProMix เพื่อการปั่นที่สม่ำเสมอและรวดเร็วยิ่งขึ้น

    Philips ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Stuttgart เพื่อพัฒนา ProMix เพื่อการปั่นที่เร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งออกแบบคล้ายรูปสามเหลี่ยมทำให้ปั่นอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกๆ ครั้ง

    เทคโนโลยี SpeedTouch เพื่อการควบคุมกำลังปั่นที่ราบรื่น

    เทคโนโลยี SpeedTouch เพื่อการควบคุมกำลังปั่นที่ราบรื่น

    ต้องการพลังที่มากขึ้นในขณะที่ปั่นใช่ไหม เพียงแค่บิดปุ่ม Turbo Boost ความเร็วหลายระดับที่ทำให้คุณเเพิ่มพลังปั่นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า เริ่มต้นด้วยความเร็วต่ำเพื่อป้องกันการกระฉอก แล้วค่อยๆ บิดแรงขึ้นจนกว่าจะถึงความเร็วที่คุณต้องการสำหรับสูตรอาหารและส่วนผสมแต่ละอย่าง

    ปลดด้วยปุ่มเดียวเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมอย่างรวดเร็ว

    ปลดด้วยปุ่มเดียวเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมอย่างรวดเร็ว

    เมื่อคุณกำลังทำอาหารด้วยความเร่งรีบ คุณจะต้องชอบในความง่ายของการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม ซึ่งติดตั้งและถอดออกจากแท่งปั่นได้อย่างรวดเร็วเพียงกดแค่ปุ่มเดียว

    ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็นเพื่อป้องกันการกระเด็นขณะปั่น

    ที่ครอบใบมีดป้องกันการกระเด็นเพื่อป้องกันการกระเด็นขณะปั่น

    ไม่ต้องกังวลว่าจะเลอะเทอะในขณะปรุงอาหาร ที่ครอบใบมีดพิเศษของเราจะป้องกันน้ำกระเซ็นได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย รูปทรงคลื่นของที่ครอบใบมีดซึ่งติดตั้งที่ด้านล่างของแท่งปั่นช่วยให้มั่นใจว่าจะเกิดความเลอะเทอะน้อยที่สุด และไม่ต้องทำความสะอาดมากในภายหลัง

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    ทำความสะอาดง่าย

    ทำความสะอาดง่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ที่ตี
      • เครื่องบดสับขนาด XL
      • โถแก้วพกพา (500 มล.)

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      800  W
      ความยาวสายไฟ
      1.2  m
      รอบต่อนาทีของเครื่องปั่น (สูงสุด)
      สูงสุด 11.500  rpm

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำและสแตนเลสสตีล

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • ฟังก์ชันเทอร์โบ
      • เทคโนโลยี SpeedTouch

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS + สแตนเลสสตีล + ยางกันลื่น
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      พลาสติก ABS
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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