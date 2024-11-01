HR2764/00
ปั่นได้ไร้ขีดจำกัด
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารด้วยเครื่องปั่น Philips ซีรีส์ 5000 เพลิดเพลินกับการปั่นที่ละเอียดเนียนแม้จากสูตรที่มีผลไม้แช่แข็ง น้ำแข็ง และถั่ว ดีไซน์สวยงามเหมาะกับเคาน์เตอร์ครัว ชิ้นส่วนถอดออกได้ล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อการทำความสะอาดง่าย
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ ใบมีด และโถออกแบบให้ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้คุณสามารถปั่นได้ละเอียดเนียนแม้จากสูตรที่มีน้ำแข็ง ถั่ว และผลไม้แช่แข็ง
มอเตอร์ ProBlend Plus สร้างการหมุนเวียนของส่วนผสมอย่างรวดเร็วเพื่อการปั่นที่ง่ายดาย
ใบมีด ProBlend Plus บดและปั่นส่วนผสมที่แข็งที่สุดให้ละเอียดเนียนได้ด้วย 6 ใบมีดที่ยาว หนา และคม
แก้วปั่น ProBlend Plus ผลักดันส่วนผสมกลับเข้าสู่การหมุนเวียนด้วยร่องภายในเพื่อให้ทุกอย่างปั่นเข้ากันอย่างสม่ำเสมอและเนียนละเอียด
ปั่นและพกพาได้ด้วยแก้วปั่นขนาด 700ml ทำสมูทตี้ประจำวันของคุณ จากนั้นใส่ฝาปิดกันรั่วเพื่อพกพาไปได้ หรือเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อดื่มภายหลัง แก้วปั่นทำจาก Tritan จาก Eastman ปลอดสาร BPA 100% ทนต่อการแตก และล้างในเครื่องล้างจานได้
เพิ่มความสวยงามให้กับครัวของคุณ ดีไซน์สแตนเลสสตีลที่มีขนาดกะทัดรัดและชิ้นส่วนถอดแยกได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย
เพลิดเพลินกับสูตรโฮมเมดที่หลากหลาย สมูทตี้เนียนนุ่ม เชคครีมมี่ และซอสเข้มข้น
พบกับโลกของสูตรอาหารแสนอร่อยได้จากแอป HomeID ของเราที่มีทั้งสูตรเครื่องดื่ม ซุป ซอส และเมนูรสชาติดีอื่นๆ พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำในการใช้เครื่องปั่น
แก้วปั่นแบบกดและบิดไม่ต้องใช้ปุ่มหรือหน้าปัด ปั่นได้อย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว
ล้างใบมีดที่ถอดได้ใต้ก้อกน้ำหรือใส่ในเครื่องล้างจานเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง
ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและล้างในเครื่องล้างจานได้ แก้วและถ้วยที่ทนทานทำจากวัสดุ Tritan จาก Eastman ทนต่อการล้างทำความสะอาดทุกวันเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
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