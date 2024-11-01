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  • ปั่นได้ไร้ขีดจำกัด ปั่นได้ไร้ขีดจำกัด ปั่นได้ไร้ขีดจำกัด

    5000 Series Blender

    HR2764/00

    ปั่นได้ไร้ขีดจำกัด

    เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารด้วยเครื่องปั่น Philips ซีรีส์ 5000 เพลิดเพลินกับการปั่นที่ละเอียดเนียนแม้จากสูตรที่มีผลไม้แช่แข็ง น้ำแข็ง และถั่ว ดีไซน์สวยงามเหมาะกับเคาน์เตอร์ครัว ชิ้นส่วนถอดออกได้ล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อการทำความสะอาดง่าย

    5000 Series Blender

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    • Blender
    ปั่นละเอียดเนียนด้วยเทคโนโลยี ProBlend Plus

    ปั่นละเอียดเนียนด้วยเทคโนโลยี ProBlend Plus

    มอเตอร์ ใบมีด และโถออกแบบให้ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้คุณสามารถปั่นได้ละเอียดเนียนแม้จากสูตรที่มีน้ำแข็ง ถั่ว และผลไม้แช่แข็ง

    มอเตอร์ ProBlend Plus 800W เพื่อการปั่นที่ง่ายดาย

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    มอเตอร์ ProBlend Plus สร้างการหมุนเวียนของส่วนผสมอย่างรวดเร็วเพื่อการปั่นที่ง่ายดาย

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    แก้วปั่น ProBlend Plus เพื่อการหมุนเวียนของส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบ

    แก้วปั่น ProBlend Plus เพื่อการหมุนเวียนของส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบ

    แก้วปั่น ProBlend Plus ผลักดันส่วนผสมกลับเข้าสู่การหมุนเวียนด้วยร่องภายในเพื่อให้ทุกอย่างปั่นเข้ากันอย่างสม่ำเสมอและเนียนละเอียด

    แก้วปั่น 700ml พร้อมฝาปิดสำหรับเก็บหรือพกพา

    แก้วปั่น 700ml พร้อมฝาปิดสำหรับเก็บหรือพกพา

    ปั่นและพกพาได้ด้วยแก้วปั่นขนาด 700ml ทำสมูทตี้ประจำวันของคุณ จากนั้นใส่ฝาปิดกันรั่วเพื่อพกพาไปได้ หรือเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อดื่มภายหลัง แก้วปั่นทำจาก Tritan จาก Eastman ปลอดสาร BPA 100% ทนต่อการแตก และล้างในเครื่องล้างจานได้

    ดีไซน์กะทัดรัดสวยงามเข้ากับทุกครัว

    ดีไซน์กะทัดรัดสวยงามเข้ากับทุกครัว

    เพิ่มความสวยงามให้กับครัวของคุณ ดีไซน์สแตนเลสสตีลที่มีขนาดกะทัดรัดและชิ้นส่วนถอดแยกได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย

    เครื่องปั่นส่วนบุคคลอเนกประสงค์ทำสูตรโปรดของคุณได้ทั้งหมด

    เครื่องปั่นส่วนบุคคลอเนกประสงค์ทำสูตรโปรดของคุณได้ทั้งหมด

    เพลิดเพลินกับสูตรโฮมเมดที่หลากหลาย สมูทตี้เนียนนุ่ม เชคครีมมี่ และซอสเข้มข้น

    แอป HomeID เพื่อไอเดียในการทำอาหารที่คุณต้องการ

    แอป HomeID เพื่อไอเดียในการทำอาหารที่คุณต้องการ

    พบกับโลกของสูตรอาหารแสนอร่อยได้จากแอป HomeID ของเราที่มีทั้งสูตรเครื่องดื่ม ซุป ซอส และเมนูรสชาติดีอื่นๆ พร้อมเคล็ดลับและคำแนะนำในการใช้เครื่องปั่น

    กดและบิดเพื่อความง่ายแบบสัมผัสเดียว

    กดและบิดเพื่อความง่ายแบบสัมผัสเดียว

    แก้วปั่นแบบกดและบิดไม่ต้องใช้ปุ่มหรือหน้าปัด ปั่นได้อย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว

    ใบมีดถอดออกได้ ทำความสะอาดง่าย

    ใบมีดถอดออกได้ ทำความสะอาดง่าย

    ล้างใบมีดที่ถอดได้ใต้ก้อกน้ำหรือใส่ในเครื่องล้างจานเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

    ล้างในเครื่องล้างจานได้สำหรับการใช้งานทุกวันอย่างสะดวกสบาย

    ล้างในเครื่องล้างจานได้สำหรับการใช้งานทุกวันอย่างสะดวกสบาย

    ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและล้างในเครื่องล้างจานได้ แก้วและถ้วยที่ทนทานทำจากวัสดุ Tritan จาก Eastman ทนต่อการล้างทำความสะอาดทุกวันเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      ไม่มี
      ฟังก์ชัน
      การผสม
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด
      จำนวนเสิร์ฟ
      3
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      กดและบิดโถเข้ากับตัวเครื่อง
      ความยาวสายไฟ
      0.85 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี ProBlend Plus
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วัสดุแจกัน
      Tritan
      วัสดุใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      รอบต่อนาที (RPM)
      18000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      ไม่มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      Lc = 86dB(A)
      รับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      800
      แรงดันไฟฟ้า
      230
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ฝาแบบสปอร์ต
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      คู่มือการใช้งาน
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      เอกสาร

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      14.4
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      14
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      38.3
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.23
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      17.2
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      17.2
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      46.8
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      2.75

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100%
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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