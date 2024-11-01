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    Daily Collection เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

    HR2872/00

    สนุก สดชื่น และรวดเร็ว

    เครื่องปั่นขนาดเล็กของ Philips ช่วยให้การเตรียมอาหารต่างๆ ของคุณ เช่น สมูทตี้ เชค ซุป น้ำจิ้ม ค็อกเทล… วันนี้มาพร้อมกับขวดสำหรับพกพาเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มปั่นที่ชอบได้ทุกที่!

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    Daily Collection เครื่องปั่นขนาดเล็กกะทัดรัด

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    สนุก สดชื่น และรวดเร็ว

    เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดพร้อมขวด 'On The Go' สำหรับพกพา

    • 350 วัตต์
    • 0.6 ลิตร
    • อุปกรณ์เสริมขวด On the Go
    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน

    เครื่องปั่นพร้อมมอเตอร์กำลังไฟ 350 วัตต์

    เครื่องปั่นพร้อมมอเตอร์กำลังไฟ 350 วัตต์

    กำลังไฟ 350 วัตต์เพื่อการปั่นและผสมที่ง่ายดาย

    ขวดสำหรับปั่นและพกพาง่าย

    ขวดสำหรับปั่นและพกพาง่าย

    ด้วยขวด On-the-Go คุณสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มทุกแบบได้ทุกที่

    ถ้วยบีเกอร์ของเครื่องปั่นทนต่อการแตกร้าว

    ถ้วยบีเกอร์ของเครื่องปั่นทนต่อการแตกร้าว

    หลีกเลี่ยงการแตกร้าวด้วยถ้วยบีเกอร์เครื่องปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

    ที่เก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องครัว

    ที่เก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องครัว

    ด้วยที่เก็บสายไฟของเครื่องปั่น คุณสามารถจัดเก็บสายไฟได้ง่ายและทำให้ครัวของคุณมีความเป็นระเบียบ

    ใบมีดเครื่องปั่นสามารถถอดออกได้

    ใบมีดเครื่องปั่นสามารถถอดออกได้

    ทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงเมื่อถอดใบมีดออกจากโถเครื่องปั่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS
      สี
      สีแดงและสีขาว
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      ใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      วัสดุของขวด
      SAN

    • อุปกรณ์เสริม

      ขวด Tumbler
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      350  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุโถปั่น
      0.6  l
      ความจุของขวด
      0.6  l

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว
      1
      ใบมีดถอดออกได้
      มี

    Badge-D2C

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