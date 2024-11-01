HR2872/00
สนุก สดชื่น และรวดเร็ว
เครื่องปั่นขนาดเล็กของ Philips ช่วยให้การเตรียมอาหารต่างๆ ของคุณ เช่น สมูทตี้ เชค ซุป น้ำจิ้ม ค็อกเทล… วันนี้มาพร้อมกับขวดสำหรับพกพาเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มปั่นที่ชอบได้ทุกที่!ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน
กำลังไฟ 350 วัตต์เพื่อการปั่นและผสมที่ง่ายดาย
ด้วยขวด On-the-Go คุณสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มทุกแบบได้ทุกที่
หลีกเลี่ยงการแตกร้าวด้วยถ้วยบีเกอร์เครื่องปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก
ด้วยที่เก็บสายไฟของเครื่องปั่น คุณสามารถจัดเก็บสายไฟได้ง่ายและทำให้ครัวของคุณมีความเป็นระเบียบ
ทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงเมื่อถอดใบมีดออกจากโถเครื่องปั่น
ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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